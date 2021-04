AstraZeneca dla wszystkich dorosłych. W trzech niemieckich landach

W trzech krajach związkowych Niemiec szczepionką wektorową AstraZeneca może teraz zaszczepić się każdy dorosły, niezależnie od wieku. Saksonia, Meklemburgia-Pomorze Przednie i Bawaria zdecydowały się całkowicie znieść ograniczenia wiekowe dla brytyjsko-szwedzkiej szczepionki. Nie dotyczy to dzieci i młodzieży, które w dalszym ciągu nie będą szczepione.

Jedynym warunkiem skorzystania z AstraZeneki jest to, że w przypadku osób poniżej 60. roku życia przed wykonaniem zastrzyku konieczna jest szczegółowa konsultacja ze szczepiącym lekarzem – podają landowe ministerstwa zdrowia.

W pozostałej części Niemiec obowiązują dotychczasowe zasady. Od 31 marca br. AstraZeneką szczepi się w Niemczech tylko osoby po 60. roku życia – to reakcja na rzadkie przypadki zakrzepicy żył mózgowych, które zbiegły się czasowo z przyjęciem szczepionki. Wcześniej z kolei zalecano preparat tylko i wyłącznie osobom poniżej sześćdziesiątki.

Berlin wskazuje na zalecenia komisji ekspertów

Rząd federalny w Berlinie powściągliwie zareagował na decyzję trzech krajów związkowych. Rzecznik ministerstwa zdrowia wskazał na zalecenie Stałej Komisji ds. Szczepień (STIKO), na podstawie którego sformułowano rozporządzenie o szczepieniach. – To rozporządzenie pozostawia pole manewru, ale jest wiążące – podkreślił rzecznik. Przypomniał, że rozporządzenie mówi, iż szczepionka może być stosowana u osób poniżej 60. roku życia „po konsultacji z lekarzem i indywidualnej akceptacji ryzyka przez pacjenta”. Unijna Agencja Leków (EMA) oraz Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) nadal zalecają stosowanie AstraZeneki we wszystkich grupach wiekowych, podkreślając, że korzyści przewyższają ryzyko.

Minister zdrowia Meklemburgii-Pomorza Przedniego Harry Glawe podkreśla, że zaoferowanie szczepionki wszystkim dorosłym jest ofertą, żeby ci, „którzy nie mają do niej żadnych lub mają niewiele zastrzeżeń, również skorzystali z możliwości zaszczepienia się przeciwko koronawirusowi”. W centrach szczepień w Meklemburgii-Pomorzu Przednim w ostatnich dniach wielokrotnie pozostawały niewykorzystane dawki AstraZeneki.

Bawaria wyszła przed szereg

Minister zdrowia Bawarii Klaus Holetschek zwrócił uwagę na udział lekarzy rodzinnych i lekarzy specjalistów w akcji szczepień: „Dobrze znają swoich pacjentów i wiedzą, komu z grupy poniżej 60. roku życia mogą zaproponować szczepienie tym preparatem, uwzględniając wytyczne Stałej Komisji ds. Szczepień”.

W bawarskiej miejscowości Hof, w której odnotowuje się ponadprzeciętnie dużo przypadków COVID-19, już w zeszłym tygodniu szczepiono dorosłych preparatem firmy AstraZeneca, pochodzącym ze specjalnego kontyngentu. Podobne kroki zapowiedziało już coraz więcej bawarskich powiatów.

Z kolei ministerstwa zdrowia Dolnej Saksonii, Badenii-Wirtembergii i Nadrenii Północnej-Westfalii nie planują żadnych zmian – poinformowała agencja Reutera.

Johnson & Johnson wkrótce w Niemczech

Również szczepionka firmy Johnson & Johnson będzie wkrótce stosowana w Niemczech. Już na początku maja ma trafić do gabinetów lekarskich – poinformował dziennik „Frankfurter Allgemeine Zeitung", powołując się na informacje z ministerstwa zdrowia w Berlinie.

Europejska Agencja Leków (EMA) dała zielone światło dla tej szczepionki, dodając jednak ostrzeżenie, że w bardzo rzadkich przypadkach może dojść do zakrzepicy żył mózgowych. EMA podkreśliła w swoim wotum, że korzyści ze stosowania preparatu przeważają nad ryzykiem.

