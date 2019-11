ASF na zachodzie Polski. Niemieckie władze zaalarmowane

Jest to pierwszy przypadek wykrycia wirusa afrykańskiego pomoru świń na polsko-niemieckim pograniczu. Jak podało federalne ministerstwo polityki żywnościowej i rolnictwa, obecność wirusa stwierdzono w czwartek (14.11.2019) u dzika potrąconego przez samochód w powiecie Wschowskim, niespełna 80 km od granicy z Brandenburgią. Ministerstwo zostało o tym poinformowane przez polskie władze weterynaryjne.

W Niemczech nie wykryto dotychczas żadnego przypadku ASF. Polska, obok Rumuni, Węgier i państw bałtyckich, należy w Europie do regionów najbardziej zagrożonych afrykańskim pomorem świń. Jego wirusa stwierdzono po raz pierwszy przed pięciu laty. Przypadki stwierdzenia ASF ograniczyły się jednak dotychczas do wschodniej i centralnej Polski, głównie do nadgranicznych terenów województwa warmińsko-mazurskiego oraz Lubelszczyzny i Podlasia. W sierpniu został wykryty przypadek w Czerwińsku nad Wisłą, około 250 km od granicy z Niemcami. Na polsko-niemieckim pograniczu najnowsze znalezisko jest nowum.

Niemieccy weterynarze od lat ćwiczą postępowanie po wykryciu zarazy

Dlatego niemieckie ministerstwo jest, jak samo podało, „w stałym kontakcie z polskimi władzami i komisją UE”. Wskazało też na wspólne ćwiczenia polskich i niemieckich władz weterynaryjnych w lipcu 2018, których celem była właśnie – praktykowana teraz – szybka wymiana informacji.

Afrykański pomór świń (African Swine Fever – ASF) jest szybko się rozprzestrzeniającą, groźną chorobą wirusową przywleczoną do Europy z Afryki. Atakuje wyłącznie dziki i świnie. Dla hodowców trzody chlewnej ASF jest katastrofą. Dla zdrowia i życia ludzi ASF nie stanowi zagrożenia.

(afp, dpa / stas)