„Arnold”. Nowa biografia Schwarzeneggera

28 czerwca dwutomowa biografia Schwarzeneggera autorstwa Dian Hanson wydana przez niemiecki Taschen Verlag, została po raz pierwszy zaprezentowana publicznie. Jak przystało na gwiazdę polityki i Hollywood – w Academy Museum of Motion Pictures w Los Angeles.

„Arnold” opowiada życie urodzonego w Austrii Schwarzeneggera w czterech częściach: jako sportowca, aktora, Amerykanina i aktywisty. Biografia będzie dostępna w trzech limitowanych edycjach, z ekskluzywnymi wywiadami i nigdy wcześniej niepublikowanymi zdjęciami. Edycja kolekcjonerska jest najbardziej przystępną cenowo wersją, z podaną ceną zakupu wynoszącą 1250 euro. Edycja Annie Leibovitz Art Edition ma tylko 100 egzemplarzy, a edycja Capitello będzie sprzedawana wraz z antycznie wyglądającym stojakiem na książki. Podsumowując, na rynek trafi tylko 1947 egzemplarzy. Skąd taka dziwna liczba? 1947 to rok, w którym urodził się Arnold Schwarzenegger.

"Arnold" pozwala na wgląd w prywatne i publiczne życie gwiazdora Zdjęcie: TASCHEN

Początki legendy

Arnold Schwarzenegger urodził się 30 lipca 1947 roku w Thal w austriackiej Styrii. Jako dziecko uprawiał różne sporty, takie jak piłka nożna, boks i pływanie, a w wieku 15 lat po raz pierwszy zaczął trenować podnoszenie ciężarów. W kolejnych latach młody Schwarzenegger hartował swoje ciało. „Musisz pracować nad każdym pojedynczym mięśniem – to jak praca rzeźbiarza, który obrabia marmur młotkiem i dłutem. Umysł kulturysty musi być umysłem artysty – nie do końca Rodina, ale tak właśnie jest” – mówi w wywiadzie dla magazynu „Time” w 2012 roku. W 1967 roku został najmłodszym jak dotąd „Mister Universe”, a od 1970 roku sześć razy z rzędu zdobył tytuł „Mister Olympia”, najważniejszą nagrodę w kulturystyce. Dziś przyznaje, że brał również sterydy – w końcu nie było to wtedy zabronione.

Młody Schwarzenegger jako gwiazda kulturystyki (1976) Zdjęcie: Everett Collection/picture alliance

Herkules w Ameryce

Gdy w 1968 roku wyemigrował do USA, jego imponujący wygląd szybko wzbudził zainteresowanie branży filmowej. W 1969 roku Schwarzenegger, wówczas jeszcze pod pseudonimem „Arnold Strong”, dostał swoją pierwszą rolę w filmie „Herkules w Nowym Jorku”, ale styka się też z artystami. Ikona pop-artu Andy Warhol polubił młodego Arnolda: „Był zafascynowany moją energią, moją siłą. Andy zaprosił mnie do Factory, pozowałem mu, przedstawił mnie innym artystom, takim jak Jamie Wyeth czy Laraine Newman” – wspomina w wywiadzie dla „Zeit”. „W Studio 54 i Elaine's zabierał mnie od stolika do stolika, przedstawiając mnie producentom, fundraiserom, aktorom takim jak James Caan i Woody Allen oraz ważnym osobistościom, takim jak Jackie Kennedy”. Wiele lat później sam Schwarzenegger staje się członkiem najsłynniejszej rodziny Ameryki, kiedy w 1986 roku poślubia Marię Shriver, siostrzenicę prezydenta USA Johna F. Kennedy'ego.

Jego kariera filmowa rozpoczyna się w 1977 roku: za pół-dokumentalny film o kulturystach „Pumping Iron" Schwarzenegger otrzymuje Złoty Glob dla najlepszego młodego aktora, co zaskakuje krytyków. „Conan Barbarzyńca” przynosi mu w 1982 roku międzynarodową, a dwa lata później otrzymuje propozycję zagrania tytułowej roli w filmie klasy B „Terminator”. Według Schwarzeneggera było to „wielkie wyzwanie". Wcielił się w androida-zabójcę tak przekonująco, że niskobudżetowa produkcja reżysera Jamesa Camerona szybko zyskała status kultowej.

Arnold Schwarzenegger w prawdziwej roli gubernatora Kalifornii Zdjęcie: picture-alliance/dpa/A. NG

Gubernator

Schwarzenegger jest rozchwytywany. Gaże idą w górę, pod koniec lat 80. i na początku 90. święci sukcesy komercyjne, także dzięki komediom takim jak „Bliźniacy” u boku Danny'ego deVito i „Gliniarz w przedszkolu”. Ale potem szum wokół niego kończy się. Po trzecim „Terminatorze” (2003) Schwarzenegger żegna się na razie z filmami, aby zająć się swoją trzecią karierą: jako polityk.

W 2003 roku kandyduje na gubernatora amerykańskiego stanu Kalifornia z ramienia Republikanów. Przynosi do Sacramento swój miecz z „Conana Barbarzyńcy”, przedstawia się jako silny człowiek, którego potrzebuje zadłużona Kalifornia, a swoich przeciwników politycznych nazywa „mięczakami”.

Ale najpierw musi przyzwyczaić się do swojej nowej pracy: „Jako aktor masz scenariusz, który nie istnieje dla polityków. Każdy dzień był nową niespodzianką, godzina po godzinie, to szalone, jak wiele problemów przychodzi do ciebie, opieka społeczna, ubóstwo, przepełnione więzienia – budzisz się rano z dwoma tysiącami pożarów lasów w Kalifornii, albo ktoś jest w celi śmierci i ma zostać stracony o północy, a oni dzwonią do ciebie i mówią: „Gubernatorze, mógłbyś to powstrzymać”, mówił „Frankfurter Allgemeine Zeitung” w 2013 roku. Schwarzenegger jest zwolennikiem kary śmierci: jako gubernator odrzucił dwa wnioski o ułaskawienie, zanim w 2006 roku sędzia federalny uzna egzekucje skazanych za pomocą zastrzyku za niezgodne z konstytucją.

Koniec kariery politycznej

Schwarzenegger pozostaje na stanowisku przez osiem lat. Najpierw ostro ściera się z Demokratami, którzy posiadają większość parlamentarną, a potem nagle staje się działaczem na rzecz ochrony środowiska. To z kolei zraża jego partyjnych przyjaciół. Schwarzenegger zostawia Kalifornię z górą długu, która jest około trzy razy wyższa niż w momencie objęcia przez niego urzędu: 91 miliardów dolarów. Niemniej jednak, z typową pewnością siebie, uważa się za zdolnego do sprawowania najwyższego urzędu w państwie - jednak te drzwi pozostają dla niego zamknięte, ponieważ prezydentem USA może zostać jedynie osoba urodzona w Ameryce.

Zamiast tego Schwarzenegger powraca do filmu, kręcąc dwa kolejne filmy z serii Terminator „Genisys” (2015) i „Dark Fate” (2019). Obecnie jest w trakcie produkcji serialu szpiegowskiego „Fubar" (lub ostatnio przemianowanego na „Utap”) dla Netflixa.

Drugi tom biografii składa się głównie ze zdjęć Zdjęcie: TASCHEN

Ekolog i przeciwnik Trumpa

Ale tylko jedna rola od dawna nie wystarczała byłemu politykowi. Jako swoją misję Schwarzenegger wybiera walkę ze zmianami klimatu. W swoich przemówieniach, takich jak na Austrian World Summit, corocznej konferencji klimatycznej w Wiedniu współorganizowanej przez jego platformę Schwarzenegger Climate Initiative, skupia się na nowych technologiach i wzywa do odejścia od paliw kopalnych. – Mamy krew na rękach – mówił zarzucając Europie, że pomaga finansować napaść Moskwy na Ukrainę, płacąc Rosji miliardy za import paliwa.

Nie przebiera też w słowach, krytykując polityków w swoim kraju. W emocjonalnym nagraniu wideo opublikowanym natychmiast po szturmie na Kapitol 6 stycznia 2021 r. Schwarzenegger nazwał Donalda Trumpa kłamcą, spiskowcem i nieudacznym przywódcą. „Przejdzie do historii jako najgorszy prezydent w dziejach”. Ale Ameryka przezwycięży te mroczne dni i wróci silniejsza, „ponieważ teraz rozumiemy, co mamy do stracenia”, mówi. W tym czasie Schwarzenegger wyraził swoje poparcie dla Demokraty Joe Bidena.

Agresja Rosji: Schwarzenegger nie owija w bawełnę

Arnold Schwarzenegger zagrał w „Terminatorze” kilka razy w swojej karierze. Maszyna do zabijania z przyszłości jest znana z tego, że jest prawie niezniszczalna. Wygląda na to, że Arnold Schwarzenegger zinternalizował tę istotną cechę swojej najbardziej znanej roli: ostatnio 75-latek dał się poznać jako krytyk Kremla. Mięśnie stały się słabsze, ale słowa – mocniejsze. Wykorzystuje swoją popularność i zajmuje jasne stanowisko w sprawie wstrząsających światem wydarzeń za pośrednictwem swoich kanałów w mediach społecznościowych – co nie zawsze przysparza mu sympatii byłych przyjaciół z partii.

W kilku oświadczeniach zajął jasne stanowisko w sprawie wojny Rosji na Ukrainie. W poruszającym przesłaniu wideo z marca 2022 roku Schwarzenegger zwrócił się do narodu rosyjskiego, aby oparł się propagandzie Moskwy. Powiedział, że rząd okłamał ludzi i żołnierzy co do prawdziwych powodów wojny na Ukrainie. W filmie wspomina swojego ojca, który został „fizycznie i psychicznie złamany” przez nazistowską propagandę. „Nie chcę, żebyście zostali złamani tak, jak mój ojciec” – mówi Schwarzenegger, zwracając się do rosyjskich żołnierzy. „To nie jest wojna w obronie Rosji, w której walczyli wasi dziadkowie i pradziadkowie”.

Dzięki swojemu bogatemu w wydarzenia życiu, urodzony w Austrii Schwarzenegger reprezentuje ucieleśnienie amerykańskiego snu, jak niewielu Europejczyków przed nim. Jako „Terminator” (1984) ukuł legendarne zdanie „I'll be back”. Arnold Schwarzenegger zawsze dotrzymywał tej obietnicy, czego dowodzi wydana właśnie książka.