Areszt tymczasowy w Europie. Jest zbędny i bazuje na uprzedzeniach

Scena z sądu rejonowego w Berlinie. Jest kwiecień 2021 r. 19-latek staje przed sądem. Okazuje się, że jest bezdomny i uzależniony od metamfetaminy. Śpi na berlińskich dworcach. Te informacje wystarczą do podjęcia przez sędziego decyzji: oskarżony nie zostanie zwolniony. Nie dlatego, że ukradł dwie buteleczki perfum, za co policja zatrzymała go dzień wcześniej. To zostanie ustalone dopiero w trakcie procesu. Chodzi o dopilnowanie, żeby nie uciekł i był dostępny, gdy sąd będzie chciał się z nim skontaktować.

Niemiecki prawnik i dziennikarz Ronen Steinke w książce „Przed prawem nie wszyscy są równi” (niem. „Vor dem Gesetz sind nicht alle gleich”) opisał tysiące takich sytuacji, do których dochodzi co roku. Prawdą jest, że tylko ok. 3 proc. oskarżonych o popełnienie przestępstwa trafia do aresztu tymczasowego. Co nie zmienia faktu, że prawie 100 tys. osób w Unii Europejskiej (w samych Niemczech 12. tys. osób) przebywa w zakładach karnych bez prawomocnego wyroku. Co piąta osoba zostaje osadzona, choć formalnie bez wyroku uznaje się ją za niewinną.

Areszt tymczasowy często trwa miesiącami, a w niektórych krajach średnio ponad rok, zanim dojdzie do rozprawy sądowej. W wielu państwach konkretne grupy szczególnie często trafiają do aresztu. Według statystyk niemieckich organów ścigania 60 proc. osób przebywających w areszcie tymczasowym stanowią obcokrajowcy. Wśród wszystkich oskarżonych odsetek ten wynosi zaledwie 30 proc. – zatem cudzoziemcy trafiają do aresztu znacznie częściej niż oskarżeni obywatele Niemiec. W ogólnej populacji obcokrajowcy stanowią zaledwie 12 proc. Badanie wykazało, że większość osób przebywających w areszcie tymczasowym jest bezrobotna, a około połowę stanowią osoby bezdomne.

Za drobne przestępstwa

– Zwykle chodzi o zestaw złożony z butelki alkoholu, kawy lub energetyka i sałatki mięsnej lub sardynek w oleju – mówi Christine Morgenstern, profesor prawa karnego i gender studies na Wolnym Uniwersytecie w Berlinie. Morgenstern badała w swojej pracy habilitacyjnej temat aresztu tymczasowego w Europie. Co trzeci tymczasowo aresztowany w Niemczech jest oskarżony o kradzież, zazwyczaj drobną, tak jak w opisanym powyżej przypadku. I choć dane na ten temat są skąpe, to badania sugerują, że nie jest to tylko problem niemiecki. – Podobną prawidłowość zaobserwowaliśmy w innych krajach europejskich. Nawet w krajach o bardziej liberalnej polityce – mówi badaczka.

Aby zdecydować, czy kogoś zatrzymać, sędziowie muszą wziąć pod uwagę różne czynniki: Czy w przypadku zwolnienia osoba ta będzie manipulować dowodami, zastraszać świadków lub unikać postępowania karnego? W 95 proc. przypadków tymczasowego aresztu w Niemczech sędziowie jako główny powód podają ryzyko ucieczki.

Teoretycznie sędziowie powinni podejmować taką decyzję na podstawie konkretnych dowodów w danej sprawie. Jednak rzeczywistość jest często inna – mówi adwokatka Lara Wolf. – Ludzi zamyka się, bazując na własnych uczuciach, założeniach i codziennym doświadczeniu – mówi. Jej praca doktorska jest jednym z niewielu badań nad ryzykiem ucieczki, w którym empirycznie analizuje się, jakie czynniki osobiste wpływają na to, czy dana osoba uchyla się od odpowiedzialności karnej.

Wykluczeni częściej zamykani w więzieniach

Wobec braku konkretnych badań zgodnie z wynikami pracy Lary Wolf, sędziowie tworzą własne teorie oparte na osobistych doświadczeniach, ale i uprzedzeniach. Prawnicze leksykony i wywiady z sędziami prowadzą do konkretnych wniosków: na przykład kontakty zagraniczne są powszechnie uważane za czynnik sprzyjający ucieczce, podobnie jak bezdomność, bezrobocie i niskie wykształcenie. Z drugiej strony, stała praca, dobre wykształcenie i utrzymywanie więzi osobistych są interpretowane pozytywnie jako czynniki hamujące ucieczkę. Do końca lat 80-tych XX w. niektórzy sędziowie nadal uważali, że związki homoseksualne zmniejszają ryzyko ucieczki tylko w wyjątkowych przypadkach, ponieważ są one zazwyczaj mniej zobowiązujące niż związki heteroseksualne. W rezultacie należy stwierdzić, że grupy wykluczone są znacznie bardziej narażone na przedprocesowe osadzenie w areszcie.



Wolf przeanalizowała 169 spraw w całych Niemczech, w których sąd przyjął, że istnieje ryzyko ucieczki, ale oskarżeni nie zostali osadzeni z powodów proceduralnych. – Byłam zaskoczona tym, jak wyraźne były wyniki – podkreśla. W większości przypadków oskarżeni stawiali się na rozprawę, tylko 14 z 169 przebadanych osób uciekło. Inny prawnik, który następnie policzył podobne przypadki w swoim okręgu, znalazł tylko jednego oskarżonego na 65 przypadków, który uciekł. – Osiągnięty zostaje poziom, na którym coś tak systemowo źle działa, że podstawową praktykę należy po prostu uznać za niezgodną z prawem – mówi Wolf. – Nadal szokuje mnie myśl, że ludzi zamyka się w więzieniach na podstawie uczuć, na podstawie fałszywych założeń, których nikt nigdy nie sprawdził.



Ani Stowarzyszenie Sędziów Niemieckich, ani Departament Sprawiedliwości, Różnorodności i Przeciwdziałaniu Dyskryminacji Senatu Berlina nie skomentowało wyników badania pomimo prośby ze strony DW.



Warunki w areszcie tymczasowym są często spartańskie. Ludzie spędzają w celi zazwyczaj 23 godziny na dobę, nie mają kontaktu ze światem zewnętrznym i nie mają prawie żadnych zajęć, które mogłyby im umilić czas. Środki resocjalizacyjne, takie jak praca lub programy socjalne, nie są dostępne dla osób, co do których nadal stosuje się zasadę domniemania niewinności – wyjaśnia Christine Morgenstern z Wolnego Uniwersytetu w Berlinie. Do tego dochodzi przerażające doświadczenie wyrwania z codziennego życia bez klarownej wizji tego, co będzie dalej. Na bazie wyników własnych badań Morgenstern opisuje ten stan: – Jest to bardzo nieprzyjemna, niestabilna, przerażająca, osobista sytuacja.

Prawie połowa aresztowanych nie trafia do więzienia

Ponad połowa osób tymczasowo aresztowanych spędza w areszcie trzy miesiące lub więcej. Trzeba jednak dodać, że prawo niemieckie wyraźnie stanowi, że czas trwania tymczasowego aresztowania musi być proporcjonalny do możliwej zasądzonej kary. Czas spędzony w areszcie tymczasowym jest także wliczany w poczet kary końcowej.





Jednak w prawie połowie przypadków postępowanie nie kończy się karą pozbawienia wolności. Pokazują to statystyki wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych. Prawie 30 proc. wszystkich osób przebywających w areszcie tymczasowym jest zwalnianych po zakończeniu procesu na podstawie zwolnienia warunkowego, 10 proc. zostaje ukaranych grzywną, a kolejne 8 proc. zostaje uniewinnionych, dostaje inne kary lub sprawa zostaje umorzona.



Istnieją alternatywne rozwiązania, które sądy mogłyby zastosować. W przypadku obywateli UE policja i wymiar sprawiedliwości mogłyby współpracować, by np. umożliwić sąd oskarżonego w jego kraju ojczystym lub przekazywać prowadzenie postępowania karnego, zamiat prowadzić je na miejscu – mówi Morgenstern. Dodaje jednak, że te możliwości pozostają niemal niewykorzystywane.



Niektórzy opowiadają się także za innymi środkami, takimi jak elektroniczne bransoletki noszone obowiązkowo na łydce. Takie rozwiązanie jest już stosowane we Włoszech lub w Belgii. Morgenstern wyraża w tej sprawie ostrożność. – Na przykład w Belgii te alternatywne rozwiązania są stosowane bardzo często, ale nadal zatrzymuje się taką samą liczbę osób. Mówimy w takich przypadkach o "rozszerzaniu sieci". Z punktu widzenia praw jednostki niewiele to zmienia.

Więcej miejsc w zakładach karnych

Duża liczba osób tymczasowo osadzonych w areszcie w znacznym stopniu przyczynia się do braku miejsc w więzieniach. W co trzecim kraju UE liczba osadzonych w zakładach karnych jest większa niż oficjalna liczba dostępnych miejsc. Jest to szczególnie problematyczne podczas pandemii: ciasne pomieszczenia i złe warunki higieniczne sprawiają, że więzienia stają się idealną wylęgarnią chorób, np. COVID-19 – wynika z dziennikarskiego śledztwa DW.



Gdyby wszyscy tymczasowo aresztowani zostali zwolnieni, więzienia w prawie wszystkich krajach UE nagle przestałyby się zmagać z problemem przeludnienia. A nawet zakładając w niektórych przypadkach konieczność takiego postępowania, to mniej osób przedprocesowo osadzonych w areszcie odciążyłoby więzienia, jak i samych ludzi, którzy w nich przebywają.

Projekt jest wspólnym przedsięwzięciem badawczym w ramach europejskiej sieci Data Journalism Network. W projekcie uczestniczyli: Deutsche Welle, Divergent, El Confidencial, EUrologus, OBCT, VoxEurop. Zarządzanie projektem: Civio.