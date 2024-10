ARD o Tusku: Konfrontacyjny kurs wobec UE

Na stronie internetowej tagesschau.de publicznego nadawcy ARD, korespondent tej rozgłośni w Warszawie Martin Adam cytuje słowa premiera Donalda Tuska z sobotniej konwencji Koalicji Obywatelskiej, iż podejmie „twarde i bezwzględne działania” w zwalczaniu nielegalnej migracji. Dodaje, że szef rządu „nie podał żadnych szczegółów”.

Tusk podkreślił, że państwo musi odzyskać 100-procentową kontrolę nad tym, kto przyjeżdża do Polski i wjeżdża do kraju członkowskiego UE, oskarżył też prezydenta Rosji Władimira Putina i białoruskiego władcę Aleksandra Łukaszenkę o koordynowanie napływu migrantów w ramach „hybrydowego” ataku i chęć destabilizacji UE poprzez przemyt migrantów przez polską granicę – czytamy. Jest to „sprzeczne z istotą prawa do azylu”, jak zaznaczył polski premier.

Korespondent ARD przypomina, że Polska wraz z Czechami ogłosiła w tym tygodniu, że oba kraje wezwą do „bardzo poważnej debaty politycznej na temat migracji” w Brukseli i zrobią to na następnym posiedzeniu Rady Europejskiej w połowie października. „Oba kraje przyjęły wielu ukraińskich uchodźców” – zaznacza autor.

Polska i Czechy za zaostrzeniem polityki migracyjnej UE

Tusk zamierza przedstawić nową strategię migracyjną rządowi we wtorek. W odniesieniu do paktu migracyjnego UE, Tusk zagroził, że nie będzie respektował ani wdrażał żadnych europejskich pomysłów, które zagrażają bezpieczeństwu jego kraju. Zapowiedział, że przyjmie „twarde i bezwzględne podejście” do tej kwestii i zminimalizuje nielegalną migrację – relacjonuje Martin Adam.

Dodaje, że „Warszawa i Praga od dawna wzywają do lepszej ochrony zewnętrznych granic UE. Jednocześnie krytykują przywrócenie kontroli na granicach wewnętrznych, tak jak zrobiły to Niemcy. We wspólnej deklaracji w środę Polska i Czechy opowiedziały się za zaostrzeniem polityki migracyjnej UE”. Oba kraje opowiedziały się za „bardziej rygorystyczną i inną wersją paktu migracyjnego UE”, który ma wejść w życie w 2026 roku.

Bardziej przejrzyste zasady wydawania wiz

„Polski minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski zapowiedział już w czwartek, że Polska zaostrzy zasady wydawania wiz. W przyszłości nie będzie już żadnych nieprzejrzystych sposobów na przyspieszenie wydawania wiz, powiedział Sikorski” – przypomina autor. Jego zdaniem, „Polska, wyciąga konsekwencje z korupcyjnych praktyk przy wydawaniu wiz pod rządami byłego narodowo-konserwatywnego rządu PiS, który rządził krajem w latach 2015-2023”.

Zawieszony został program „Poland Business Harbour”, który był skierowany głównie do osób samozatrudnionych w sektorze IT z sąsiedniej Białorusi, zmieniono również zasady wydawania wiz ze względów humanitarnych – podkreśla. I dodaje: „Raport Najwyższej Izby Kontroli potwierdził doniesienia medialne z jesieni ubiegłego roku, że polskie konsulaty wydawały wizy na duże kwoty w Azji i Afryce za czasów rządu PiS. Ta hojna praktyka wydawania zezwoleń na wjazd stała w jaskrawym kontraście z antyzagraniczną i antyimigracyjną retoryką rządu PiS.”

