Applebaum w „Die Welt”: Kto odmawia uzbrajania Ukrainy, jest za wojną

W opublikowanym we wtorek (25.01.2022) wywiadzie amerykańsko-polska dziennikarka i historyczka ocenia, że jedynym skutecznym sposobem, by powstrzymać zamiary Władimira Putina wobec Ukrainy pozostaje odstraszanie. „Odstraszanie to jedyne, co działa” – mówi.

„Jedynym człowiekiem, który uważa Ukrainę za zagrożenie egzystencjalne, jest Putin. W Rosji jest wielu ludzi, którzy mogą dobrze żyć z niepodległą Ukrainą, nawet z Ukrainą zintegrowaną z Zachodem. Jeżeli chcemy bronić naszych wartości – suwerenności, demokracji, wyrzeczenia się przemocy – to musimy pomóc Ukraińcom bronić się tak, by inwazja i okupacja Ukrainy były zbyt kosztowne dla Putina. Jeżeli zajęcie Ukrainy byłoby łatwe, tak jak kiedyś zajęcie Krymu, Rosjanie już by to zrobili” – ocenia Anne Applebaum.

Jej zdaniem Niemcy muszą zrozumieć coś, co wydaje się paradoksem, ale nim nie jest. „Jeżeli chcą pokoju w Europie, dobrobytu, handlu i nie chcą rozlewu krwi, muszą uzbroić Ukrainę” – podkreśla.

Podnieść cenę za inwazję

„Bowiem gdy uzbroją Ukrainę, podniosą cenę za inwazję tak bardzo, że Putin nie będzie już mógł wkroczyć” – dodaje. I porównuje sytuację Ukrainy do położenia zachodniego Berlina i państwa zachodnioniemieckiego w czasach zimnej wojny. Jej zdaniem RFN była wówczas egzystencjalnym zagrożeniem dla NRD i Bloku Wschodniego, bo „pokazywała, iż istnieje też inny model niż wschodnie Niemcy”.

„Dlatego stacjonowało tam 300 tysięcy amerykańskich żołnierzy. I broń atomowa. Z tego powodu NRD nigdy tam nie wkroczyła. Także Związek Sowiecki nie” – wskazuje Anne Applebaum.

Amerykańsko-polska dziennikarka i historyczka Anne Applebaum

W jej opinii niektóre wypowiedzi niemieckiej minister obrony i „osób z dowództwa wojskowego” wydają się wskazywać, że „ci ludzie nie zrozumieli fundamentalnej rzeczy: kto uzbraja Ukrainę, jest za pokojem. Kto odmawia uzbrajania Ukrainy, jest za wojną” – podkreśla.

Anne Applebaum odpiera argument szefowej MSZ Niemiec Annaleny Baerbock, która twierdzi, że Niemcy nie mogą dostarczać broni Ukrainie z powodów historycznych.

„Nie rozumiem, o jakiej historii ona mówi. Jeżeli odnosi się do historii układu monachijskiego z 1938 roku i wkroczenia do Czechosłowacji, przecież historia zobowiązuje do zaopatrzenia Ukrainy w broń” – ocenia. Wskazuje też na historyczną odpowiedzialność, jaka może wynikać z niemieckiej okupacji Ukrainy w czasie II wojny światowej.

Cicha Polska

Pytana o stanowisko rządu Polski w sprawie kryzysu ukraińskiego Anne Applebaum ocenia, że jest ono „nieco dziwne”. Rząd „był bardzo cichy w sprawie Ukrainy. To pierwszy od 1990 roku rząd, który powiedział tak mało. Polacy zazwyczaj przewodzili europejskim rozmowom o Ukrainie; po uzyskaniu niepodległości przez Ukrainę, potem znów w 2004 i 2014 roku. Polska ma długa tradycję zaangażowania na rzecz ukraińskiej niepodległości, sięgającą intelektualistów w latach 30. ubiegłego wieku” – podkreśla.

I dodaje, że „obecny polski rząd wysłał trochę broni”. „Ale to tragiczne, że teraz nie ma polskiego rządu z moralnym autorytetem i kontaktami dyplomatycznymi, aby przewodzić rozmowie o Ukrainie. Przede wszystkim w Niemczech. W 2014 roku głos Polski w Niemczech miał jeszcze wagę, teraz już nie. Teraz ważniejszy jest głos Estonii” – uważa Anne Applebaum.

Amerykańsko-polska dziennikarka i historyczka ocenia, że Putin akurat teraz zaostrza konflikt z Ukrainą, bo być może dostrzega, iż Zachód jest podzielony, a USA zajmują się innymi konfliktami. Być może obserwuje też jednak sytuację na Ukrainie, której wiedzie się lepiej gospodarczo, jest bardziej demokratyczna i ukraińska.

„Za dziesięć lat Ukraina będzie stabilna i suwerenna. Wówczas inwazje nie będzie już możliwa” – ocenia Anne Applebaum.

