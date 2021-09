Aplikacja „Pożegnanie”. Zaplanuj swój pogrzeb na smartfonie

„Planowanie pogrzebu jest trudne. Tyle spraw do załatwienia. Presja, by wszystko się udało. Możesz uniknąć chaosu! Zaplanuj wszystko na telefonie” – przekonują twórcy aplikacji „Sendoff” (Pożegnanie), dostępnej dla użytkowników w Republice Południowej Afryki.

Jak podają lokalne media, aplikacja umożliwia zaplanowanie każdego szczegółu ceremonii pogrzebowej od odbioru ciała, poprzez wybór urny lub trumny, wieńców, zamówienie miejsca pochówku, wybór kościoła czy domu pogrzebowego po załatwienie formalności i zamieszczenie nekrologu w gazecie. A dzięki dodanej właśnie funkcji możliwe będzie wcześniejsze zaplanowanie własnego pogrzebu.

Oferta dla śmiertelnie chorych

– Funkcja, umożliwiająca wcześniejsze planowanie została stworzona specjalnie dla ludzi, którzy otrzymali diagnozę śmiertelnej choroby i nie chcą, by ich bliscy przechodzili przez cały proces planowania pogrzebu – mówi prezes Sendoff Zolani Matebese, cytowany przez portal „Business Insider SA”. – Daje im to troszkę kontroli, bo to, z czym często się zmagają, to właśnie poczucie braku kontroli – dodaje Matabese.

Już w maju, kiedy ruszyła pierwsza wersja aplikacji, media pisały o „Uberze dla grabarzy”. Matabese wyjaśnia jednak, że pomysł narodził się z frustracji tradycyjnym sposobem organizacji pogrzebów. – Strasznie trudne były próby zrozumienia, co, gdzie i jak trzeba zrobić, odwiedziny w domach pogrzebowych, wybieranie urn było traumatycznym przeżyciem, a ciągle pojawiające się droższe oferty były frustrujące – mówił Matabese. Jego zdaniem planowanie pogrzebu to dodatkowa trauma do tej, jaka wiąże się z utratą bliskiej osoby.

Koronawirus zwiększył zainteresowanie

Według współzałożycielki Sendoff Thabisile Sethaby zainteresowanie aplikacją było większe przez pandemię COVID-19, bo wiele osób ciągle ma obawy przed wizytami w domach i zakładach pogrzebowych.

– A zatem ma sens platforma, która pozwala im (zakładom pogrzebowym) nadal oferować usługi, nie narażając zdrowia swoich klientów – mówi Sethaba, cytowana przez „Business Insider SA”.

W artykukle, opublikowanym na stronie firmy Sethaba porównała swoją aplikację do popularnej aplikacji Uber, umożliwiającej rezerwowanie usług przewozu osób. Według niej „Sendoff" jest jak „Uber Black w dziedzinie pogrzebów".

Aplikacja oferuje różne pakiety pogrzebowe, których ceny w przeliczeniu sięgają od około 800 euro do 5000 euro.

(KNA/ widz)