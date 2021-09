„Apetyt rośnie w miarę jedzenia”. Udany początek Flicka z reprezentacją 

Zestaw rywali piłkarskiej reprezentacji Niemiec nie był może z najwyższej półki, ale komentatorzy zwracają uwagę na coś innego. „W końcu mecz reprezentacji sprawiał przyjemność” – czytamy we „Frankfurter Allgemeine Zeitung”.

„Die Mannschaft” prowadzi w grupie eliminacyjnej do mistrzostw świata 2022, które odbędą się w Katarze. Pierwszy mecz, mimo wygranej, wywołał głównie krytykę. Zwycięstwo 2:0 nad Liechtensteinem sprawiało wrażenie wymęczonego. Optymizm wzbudziło dopiero wysokie zwycięstwo nad Armenią w Stuttgarcie.

Fani obserwowali nie tylko pokaz strzelecki, ale i atrakcyjną piłkę w ofensywie. Magazyn „Kicker” nawiązał nawet do minuty ciszy poświęconej Gerdowi Muellerowi, pisząc, że jemu samemu podobałby się występ reprezentacji.

Chwaląc grę zespołu wymienia się m.in. rutynę. Nie chodzi jednak o przewidywalną grę znaną z końcówki ery Loewa. Mowa o solidnej grze, do jakiej przyzwyczaiły kibiców stereotypy o reprezentacji wykonującej swoje zadania. W Reykjaviku nie zaobserwowano fajerwerków – raczej nudną normalność, polegającą na wygranej 4:0 z przeciętną Islandią.

„Zaobserwowaliśmy występ rodem z tego, co obserwowaliśmy w wykonaniu Bayernu pod wodzą Flicka przez minione dwa lata” – dodano. Nowy selekcjoner nie mógł sobie wymarzyć lepszej laurki.

Kropka nad "i"

Pokonanie Armenii w przekonującym stylu wywołało ponowną falę optymizmu wśród kibiców. Zaledwie 90 minut i wygrana 6:0 wystarczyły, by z krytykowanej drużyny znowu mówiono o „powrocie do grona faworytów na wielkim turnieju”.

Niemcy przed meczem z Liechtensteinem

Powróciły też opinie o „chłodnej kontroli” tak bardzo pasującej do image’u niemieckiej drużyny narodowej. Pojedyncze niedoskonałości zostały przykryte tuzinem goli oraz większą finezją.

„Sposób, w jaki gramy, to z pewnością solidny krok naprzód. Drużyna jest bardzo zaangażowana i należycie wykonuje to, co do niej należy” – powiedział po ostatnim wrześniowym meczu reprezentacji selekcjoner Hansi Flick. Wtórował mu kapitan Manuel Neuer. „Najważniejsze, że postawiliśmy kropkę nad i” – dodawał.

„Islandia, Liechtenstein i Armenia nie są gigantami w świecie piłki nożnej, to jasne. Mimo to apetyt rośnie w miarę jedzenia” – komentuje tabloid „Bild”. Głosy prasowe brzmią optymistycznie również w wypadku najbardziej szanowanych tytułów prasowych. Nadal można jednak dostrzec pewne mankamenty, które mogą okazać się kluczowe, przy starciach z zespołami z najwyższej klasy.

Krytykuje się „niedostateczne wykorzystywanie szans” oraz „śladową nieostrożność w defensywie”. Mimo dwucyfrowej liczby goli, nadal pojawia się pytanie o rozwiązania w ofensywie.

Jeszcze po zwycięstwie z Liechtensteinem magazyn „Kicker” zarzucał drużynie brak snajpera z prawdziwego zdarzenia. „Brakuje kogoś, kto potrafi zrobić użytek z dośrodkowań. Kogoś takiego jak Robert Lewandowski, który ustanowił rekord goli w Bundeslidze. Albo Cristiano Ronaldo ratującego Portugalię w meczu z Irlandią”.

„Kicker” podkreślił, że obaj to gracze światowej klasy, ale bardziej niż samej klasy, drużyna potrzebuje napastnika atletycznego i charakteryzującego się spokojem w polu karnym rywala. „Żaden niemiecki snajper nie ma tak wysokiego poziomu jak Lewandowski i Ronaldo” – czytamy.

Selekcjoner reprezentacji Niemiec Hansi Flick

Autostrada na mundial

Dostrzega się nadal pole do poprawy, jednak na czas eliminacji obecna dyspozycja wystarcza, by móc wstępnie rezerwować bilety do Kataru. Zostały jeszcze cztery mecze – z Liechtensteinem, Armenią, Rumunią i Macedonią Północną.

Ostatnia z wymienionych reprezentacji napsuła „Die Mannschaft” dużo krwi, pokonując Niemców jeszcze za kadencji Joachima Loewa. Choćby jedna wygrana w październiku powinna jednak umieścić Niemcy na autostradzie do mundialu.

„Nareszcie koniec samooszukiwania. W ostatnich latach bezsensownie zmarnowano mnóstwo czasu. Spoglądając na sześć-siedem lat stagnacji musimy ze wstydem zdać sobie sprawę, że wyrządzono wiele szkód niemieckiemu futbolowi” – komentuje telewizja NTV.

Takiej „normalności” życzą sobie z pewnością fani reprezentacji. W kadrze nie dokonano rewolucji personalnej. Widać było za to głód i nienasycenie pokazujące, że pod wodzą Flicka kadra znowu chce osiągnąć coś więcej.