Apele o diakonat kobiet. "Bez kobiet Kościół nie ma przyszłości"

Jak zaznaczyła wiceprzewodnicząca Centralnego Komitetu Niemieckich Katolików Claudia Luecking-Michel w poniedziałek (29.04.2019) w Moguncji podczas centralnej uroczystości „Dnia Diakonek”, „dopuszczenie kobiet do święceń jest nie kwestią równouprawnienia, lecz kwestią egzystencji naszego Kościoła”. Kobietom chodzi o dostęp do urzędów duchownych, czyli także do stanowisk duszpasterskich.

Luecking-Michel stwierdziła, że diakonat kobiet byłby „niezbędnym pierwszym krokiem w kierunku wiarygodnego Kościoła”. Konieczne byłoby jednak, aby kobiety miały dostęp do wszystkich kościelnych urzędów, ponieważ „bez nas kobiet, bez ich równego statusu Kościół nie będzie miał przyszłości”.

Także Irmentraud Kobusch, przewodnicząca Stowarzyszenia „Diakonat Kobiet” uważa, że wyświęcanie kobiet na diakonki jest koniecznym pierwszym krokiem. „Wykluczenie kobiet ze święceń to błąd Kościoła, dla którego nie ma uzasadnienia teologicznego”.

Prawo kanoniczne

Herbert Hasslinger, teolog pastoralny z Paderborn zastrzega, że kobiety nie powinny domagać się tylko i wyłącznie urzędów diakonek, „wtedy może się bowiem zdarzyć, że wyższe stanowiska kapłańskie pozostaną domeną mężczyzn, a kobiety utkną w pułapce deprecjacji”. Ważny byłby dostęp kobiet do wszystkich urzędów kapłańskich – podkreśla Hasslinger.

Także dogmatyczka Margit Eckholt z Osnabrueck podkreśla, że kobiety powinny walczyć nie tylko o stanowiska diakonek, lecz generalnie o urzędy duchownych. "W obecnej chwili Kościół katolicki odmawia kobietom tych urzędów zasłaniając się prawem kanonicznym, konieczne byłoby jednak przyznanie im prawa do nich".

„Dzień Diakonki” od 1997 r. obchodzony jest 29 kwietnia. Jest to dzień wspomnienia św. Katarzyny ze Sieny, doktora Kościoła, mistyczki kanonizowanej w 1461 r., patronki Europy.

Katolicki diakonat to pierwszy z trzech stopni święceń sakramentalnych w katolicyzmie, do tej pory zastrzeżony dla mężczyzn. Diakoni mają prawo udzielać chrztu, asystować przy zawieraniu małżeństwa, przewodniczyć liturgii pogrzebu, ale nie mają prawa celebrować mszy ani przyjmować spowiedzi.

2 czerwca 2016 r. papież Franciszek ustanowił Komisję ds. Diakonatu Kobiet, celem przestudiowania kwestii diakonatu kobiet, zwłaszcza w Nowym Testamencie i pierwszych wiekach kościoła.

