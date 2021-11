Apel prezydenta Niemiec: „Proszę, zaszczepcie się!”

− Ci, którzy się nie szczepią, narażają własne zdrowie i narażają nas wszystkich − ostrzegł w poniedziałek (15.11.2021) w Berlinie prezydent Niemiec. Swoje wystąpienie wygłosił podczas otwarcia „XII Forum Bellevue” na temat „Co może państwo? Lekcje z pandemii”.

− Jeszcze raz proszę: zaszczepcie się! Stawką jest wasze zdrowie, stawką jest przyszłość waszego kraju! − apelował Frank-Walter Steinmeier.

Czwarta fala uderza w Niemcy „mocniej niż by mogła”, powiedział prezydent. „Wiemy, co musimy zrobić, aby ostatecznie pokonać tę pandemię”. Zdecydowana większość ludzi w Niemczech zaszczepiła się, aby chronić siebie i innych. To głównie osoby nieszczepione zostały zarażone wirusem tej jesieni i to głównie osoby nieszczepione walczyły o życie na oddziałach intensywnej terapii.

− Gdy słyszę, że ludzie, którzy zmagają się z wirusem w szpitalu, nadal zaprzeczają, że ten wirus istnieje, wstrząsa to mną do głębi – oświadczył prezydent. − To jest tragiczne i jest mi przykro z głębi serca! Tym, którzy wciąż wahają się, czy się zaszczepić, chcę dziś zadać bardzo bezpośrednie pytanie: co właściwie musi się jeszcze wydarzyć, żeby was przekonać?

Wyciągnięcie odpowiednich wniosków

Nawiązując do możliwych konsekwencji pandemii, Steinmeier powiedział: „Już teraz musimy zadać sobie pytanie, czy my wszyscy, w polityce i społeczeństwie, naprawdę chcieliśmy wyciągnąć odpowiednie wnioski z drugiej i trzeciej fali, czy chęć ostatecznego wypędzenia myśli o epidemii nie stanęła na przeszkodzie konsekwentnej obronie przed czwartą falą”. Tym ważniejsze jest, aby już teraz wyciągnąć wnioski i przygotować się na przyszłe kryzysy. Dotyczy to również właściwego odniesienia między nauką a demokratyczną polityką.

− Nie wolno nam zacierać granic między tymi dwiema sferami, nie wolno nam przeciwstawiać sobie perspektyw nauki i wymogów demokratycznej polityki − przekonywał polityk SPD. Jeśli polityka ukrywa się za nauką lub nauka wchodzi w miejsce polityki, to osłabia to zaufanie do nauki i demokracji. − Jeśli jednak uzna się wewnętrzną logikę obu sfer i uczyni się ją widoczną, wzmocni się to zaufanie − dodał prezydent Niemiec.

