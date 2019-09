Apel ONZ: dać równe szanse dzieciom migrantów i uchodźców

Trzy organizacje Narodów Zjednoczonych wezwały europejskie państwa do większych nakładów na kształcenie dzieci migrantów i uchodźców. Tak jak dzieci obywateli danych krajów, muszą one mieć dostęp do kształcenia na wysokim poziomie, podkreśliły w opublikowanym w środę (11.09.2019) w Genewie wspólnym apelu trzy organizacje: Wysoki komisarz Narodów Zjednoczonych do spraw uchodźców UNHCR, Fundusz Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci UNICEF i Międzynarodowa Organizacja do spraw Migracji IOM.

Za mało pomocy na obczyźnie

W naglącym apelu organizacje wskazują, że inwestowanie w kształcenie wszystkich dzieci jest najlepszą inwestycją. Dzieci imigrantów i uchodźców muszą jednak pokonać po drodze szereg przeszkód, których nie znają dzieci urodzone w danym kraju. Brakuje jednak środków finansowych, by zaspokoić specyficzne potrzeby dzieci imigrantów i uchodźców, jak choćby naukę języka.

Szczególnie ważna jest w nowym kraju zamieszkania nauka języka

Bez dodatkowego wsparcia dzieci te uzyskują gorsze wyniki w nauce, na przykład w matematyce. W swoim apelu organizacje Narodów Zjednoczonych wskazują też na niedobór specjalnie wykwalifikowanych nauczycieli i niedostateczną pomoc psychologiczną, która pomogłaby tym dzieciom odnaleźć się w obcym kraju.

Według ONZ naukę szkolną przerywa niemal dwa razy więcej dzieci i nastolatków urodzonych poza Europą niż dzieci, które przyszły na świat w Europie.

(epd / stas)