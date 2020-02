Apel o zakończenie badań nad szczątkami z czasów kolonialnych

Działacze Berlińskiego Stowarzyszenia Postkolonialnego żądają, aby muzea i uniwersytety w Niemczech zaprzestały badań nad ludzkimi szczątkami z epoki kolonialnej. „Niemiecki rząd musi również przeprosić za zbrodnie kolonialne w Niemieckiej Afryce Wschodniej” – zaapelowało stowarzyszenie.

Z zadowoleniem przyjęło ono planowaną przez Fundację Pruskiego Dziedzictwa Kulturowego (SPK) restytucję prawie 1200 czaszek z dawnych kolonii Niemieckiej Afryki Wschodniej.

„Po restytucji z niemieckich zbiorów pierwszych szczątków ludzkich do Namibii, Australii i Nowej Zelandii, Fundacja jako pierwsza instytucja w Republice Federalnej spełniła roszczenia potomków osób uprowadzonych z Afryki Wschodniej” - wyjaśniło SPK. Teraz wszystkie inne uczelnie i muzea w Niemczech zostały wezwane do tego, żeby „w przypadku, gdyby w ich magazynach znalazły się ludzkie szczątki z dawnych kolonii niemieckich, poinformowały one o tym niezwłocznie odpowiednie ambasady i społeczności”.

Fundacja Pruskiego Dziedzictwa Kulturowego zakończyła wieloletni projekt badawczy dotyczący pochodzenia 1200 czaszek. Około 900 z nich pochodziło z Rwandy, 250 z Tanzanii i ok. 30 z Kenii.

Według prezesa SPK Hermanna Parzingera czaszki mają być zwrócone do krajów pochodzenia. Obecnie trwają rozmowy na temat warunków zwrotu. Czaszki są częścią zbiorów antropologicznych, które fundacja przejęła w 2011 r. od berlińskiej kliniki uniwersyteckiej Charité.

