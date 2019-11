Apel o nową politykę azylową w UE

W opublikowanym w poniedziałek "Berlińskim planie działania na rzecz nowej europejskiej polityki azylowej" przedstawiciele organizacji opowiedzieli się za przyznawaniem ogólnoeuropejskiego statusu uchodźcy i zaapelowali do eurokomisji, by zajęła się przypadkami łamania praw człowieka w państwach UE. Ich zdaniem konieczny jest odwrót od populizmu i "powrót do racjonalnej i rzeczowej polityki".

W wydanym oświadczeniu sygnatariusze apelują o respektowanie prawa do uczciwej procedury azylowej, konsekwentnego stosowania Konwencji Genewskiej ws. uchodźców i innych instrumentów praw człowieka oraz sprawiedliwego podziału odpowiedzialności między państwami członkowskimi.

W "Planie działania" mowa jest także o nowym podziale kompetencji, który uwzględni uzasadnione interesy osób ubiegających się o azyl. Sygnatariusze domagają się m. in. tymczasowego, dobrowolnego programu relokacji i ważnego w całej UE statusu uchodźcy, który umożliwi swobodne przemieszczanie się już na wczesnym etapie procedury azylowej.

Sygnatariuszami "Berlińskiego planu działania" są m. in. niemiecki Caritas, jego ewangelicki odpowiednik "Diakonia", Instytut Spraw Publicznych w Warszawie, Fundacje "Nasz wybór" i "Ocalenie" oraz Stowarzyszenie Interwencji Prawnej.

(KNA/du)