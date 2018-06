Apel niemieckich związków branżowych. Poparcie dla Merkel

Wiodące niemieckie zrzeszenia branżowe poparły kurs polityczny Angeli Merkel, by w sprawie migrantów szukać wspólnych europejskich rozwiązań. „Niemiecka gospodarka jest przekonana, że solowe działania poszczególnych państw przyniosą więcej szkód niż pożytku – wynika z tekstu wspólnego oświadczenia, które opublikowano w piątek w Berlinie . „Renacjonalizacja, jako odpowiedź na globalne wyzwania jest nieskuteczna”.

Również w obliczu aktualnej sytuacji politycznej na świecie chodzi „o wspólne działania w ramach UE”, wskazują w oświadczeniu szef Niemieckiej Organizacji Pracodawców Ingo Kramer, prezes Związku Przemysłu Niemieckiego (BDI) Dieter Kempf, prezydent Zrzeszenia Niemieckich Izby Przymysłowo-Handlowych (DIHK) Eric Schweitzer oraz prezes Związku Niemieckiego Rzemiosła Hans Peter Wollseifer.

Niemieckie zrzeszenia branżowe odniosły się także do zagorzałego sporu w łonie Unii chadeckiejws. polityki azylowej, apelując, by nie dopuścić do „oddalenia” polityki i gospodarki. Według autorów oświadczenia „polityczno-partyjne rozgrywki szkodzą wizerunkowi Niemiec i osłabiają je na europejskiej oraz światowej arenie i to akurat „w najkorzystniejszym gospodarczo momencie”.

„Nie narażać europejskiego dzieła zjednoczenia”

Zrzeszenia branżowe podkreśliły jednocześnie znaczenie UE określając ją mianem „bezprzykładnego w historii obszaru demokratycznej wolności, pokoju, praworządności, oraz gospodarczej zamożności”. Szefowie związków postrzegając Europę jako „część wspólnej tożsamości” zaapelowali, by „nie narażać w żadnym wypadku europejskiego dzieła zjednoczenia”. Jednocześnie domagali się „stabilnego i zdecydowanego rządu, który konstruktywnie, rozsądnie i z nastawieniem na rozwiązania współpracuje z europejskimi partnerami”.

(epd/ jar)