Apel naukowców: Potrzebna jest wspólna, europejska strategia walki z wirusem

W czasopiśmie medycznym „Lancet” setki cenionych europejskich naukowców wezwało do opracowania wspólnej europejskiej strategii walki z dużą liczbą zakażeń koronawirusem. Przedstawili oni także plan działania.

Naukowcy krytykują, że rządy w Europie nie wypracowały do tej pory wspólnej wizji walki z pandemią. Ostrzegają, że jeśli teraz nie zostaną podjęte zdecydowane działania, należy spodziewać się kolejnych fal infekcji, a w konsekwencji dalszych szkód dla zdrowia społeczeństwa, miejsc pracy, przedsiębiorstw. W grupie wspomnianych naukowców znalazły się niemiecka fizyczka Viola Priesemann, a także niemieckie wirolożki Sandra Ciesek i Melanie Brinkmann. Jedną z autorek apelu jest dr hab. Ewa Szczurek z Uniwersytetu Warszawskiego.

Niemcy: Po raz kolejny ponad 30 tys. infekcji koronawirusem

Cel: obniżenie wszędzie przypadków zakażeń koronawirusem

W swoim apelu naukowcy kreślą trzypunktowy plan. Jego głównym celem jest „osiągnięcie i utrzymanie niskiej liczby przypadków zakażeń w całej Europie”. Chodzi o to, by na milion osób odnotowywać nie więcej niż 10 przypadków COVID-19 dziennie. W przypadku Niemiec oznaczałoby to 800 nowych zakażeń w ciągu doby. Obecnie Instytut Roberta Kocha (RKI) odnotowuje ich ponad 30 tys. Autorzy apelu są przekonani, że tak znaczne ograniczenie nowych przypadków będzie możliwe najpóźniej wiosną.

Plan opiera się na „dogłębnych interwencjach” państwa, czyli lockdownach czy porównywalnie poważnych ograniczeniach w życiu publicznym. Okazały się one, zdaniem naukowców, skuteczne w obniżeniu liczby zakażeń.

Aby utrzymać niskie wskaźniki zakażeń i uniknąć ponownego importu wirusa z innych europejskich krajów, „należałoby zsynchronizować wysiłek na rzecz utrzymania niskiej liczby przypadków we wszystkich europejskich krajach, co powinno rozpocząć się jak najszybciej”.

„Wspólna, długofalowa wizja”

Autorzy apelu zaznaczają, że „strategia nadzoru” będzie elementarna nawet po zmniejszeniu liczby infekcji i sugerują dziennie co najmniej 300 testów na milion mieszkańców. Ponadto wspominają o konieczności natychmiastowego podjęcia działań w miejscach, w których dochodzi do powstania lokalnego ogniska pandemii.

Plan naukowców zakłada również wypracowanie w Europie „wspólnej, długofalowej wizji” walki z pandemią. Jeśli jasno zakomunikuje się korzyści płynące z obniżenia liczby zakażeń, możliwe stałoby się zapewnienie współpracy ze strony społeczeństwa.

Znani niemieccy eksperci podpisują się pod apelem

Do tej pory apel podpisało ponad 300 naukowców. Wśród nich znalazł się także Christian Drosten z kliniki Charité w Berlinie, a także Lothar Wieler, szef RKI.

(ARD/ gwo)