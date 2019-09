Apel lekarzy. Nie wydawać pacjentów na pastwę wolnego rynku

215 lekarzy i 19 fachowych organizacji medycznych krytykuje w tygodniku "Stern" ogromną presję ekonomiczną wywieraną na kliniki oraz wadliwe zarządzanie systemem szpitali w Niemczech. Jest to nieodpowiedzialne, by kliniki i tym samym pacjentów wydawano na pastwę wolnego rynku.

Autorzy apelu zatytułowanyego "Ratujcie medycynę" (Rettet die Medizin) domagają się zwłaszcza likwidacji lub gruntownego zreformowania obowiązującego od 16 lat systemu wynagrodzeń za świadczenia medyczne. Od 2003 r. każdy rodzaj zabiegów medycznych ma przypisaną konkretną opłatę. Wcześniej koszty zabiegów obliczane były głównie na podstawie długości pobytu pacjenta w szpitalu.

System nagród i kar

Zdaniem krytyków system ten zachęca do tego, by niepotrzebnym akcjonizmem wygospodarowywać kosztem pacjenta zysk. Nagradzane są np. koronografia, operacje kręgosłupa czy sztuczne oddychanie na oddziałach intensywnej terapii. Jednocześnie karane jest zbyt oszczędne stosowanie środków terapii intensywnej oraz ustne konsultacje lekarza z pacjentem.

Apelujący domagają się od rządu, by planowano i dobrze wyposażano szpitale tam, gdzie to jest rzeczywiście konieczne. "Wymaga to mistrzowskiego planu i odwagi, by w niektórych miejscach dwie, trzy kliniki połączyć w większe centra, świadczące szersze spektrum usług i posiadające więcej personelu", czytamy w apelu.

Apel podpisały m.in. liczne izby lekarskie i fachowe towarzystwa medyczne, jak Niemieckie Towarzystwo Chirurgiczne, Towarzystwo Internistów czy Medycyny Dziecięcej. Wśród znaczących osobistości świata medycznego znaleźli się Frank-Urlich Montgomery przewodniczący zarządu Światowego Związku Lekarzy, przewodnicząca Europejskiej Rady Etyki Christiane Woopen oraz Giovanni Maio - etyk medycyny z Fryburga.

Wadliwy system wynagrodzeń

Krytycznie na apel zareagowało Niemieckie Stowarzyszenie Szpitali (DKG). Również w szpitalnictwie sens miałoby połączenie wynagrodzeń za wykonane świadczenia z powstałymi kosztami, wyjaśnił prezes DKG Georg Baum.Trzeba przy tym jasno zaznaczyć, że nikt nie będzie leczony bez medycznego uzasadnienia - od konieczności objaśnień diagnostycznych począwszy na zabiegach operacyjnych skończywszy.

Szef DKG przyznał jednocześnie, że system wynagrodzeń za świadczenia medyczne musi zostać uzupełniony, ponieważ w niedostatecznym stopniu zostały uwzględnione koszty personelu oraz inwestycje.

W przypadku debaty o granicach świadczeń medycznych u pacjentów z chorobami śmiertelnymi, powiedział on, że oni oraz ich najbliżsi mają możliwość wyrażenia swojej woli dzięki pisemnemu oświadczeniu dot. woli niepodtrzymywania życia.



(dpa/jar)