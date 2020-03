Apel klinik: dopuścić do pracy personel zagraniczny

Ze względu na oczekiwaną dużą liczbę pacjentów z powodu epidemii koronawirusa szpitale w Niemczech pilnie potrzebują personelu pielęgniarskiego i opiekuńczego.

Prezes Niemieckiego Towarzystwa Szpitalnego Gerald Gass domaga się wydania szybkich zezwoleń dla zagranicznych pielęgniarek i pielęgniarzy przebywających już w Niemczech. „Urzędy ds. zdrowia muszą błyskawicznie wydawać pozwolenia” – powiedział Gass dziennikowi „Die Welt”. Później pozwolenia mogą być ponownie sprawdzane i urzędy mogą przeprowadzić formalną procedurę – dodał.

Gass zwrócił uwagę, że z powodu zamknięcia w całym kraju szkół i przedszkoli wielu pracowników klinik nie może przyjść do pracy. „Wiele klinik zgłosiło nam, że gminy nie zorganizowały jeszcze opieki nad dziećmi i ich pracownicy muszą zostać w domu”.

Kasy chorych o wydatkach

Jak informuje sieć redakcji RND (Redaktionsnetzwerk Deutschland ), publiczne kasy chorych zagwarantowały nieograniczone finansowanie wszystkich wydatków niezbędnych do walki z pandemią. – Zapewnimy, by kliniki i lekarze mieli niezbędną płynność finansową, aby mogli robić to, co konieczne pod względem medycznym – powiedziała szefowa organizacji dachowej skupiającej kasy chorych, Doris Pfeiffer. Celem jest zapobieganie sytuacjom, w których lekarze muszą stawić czoła ratowaniu życia pacjenta i konieczności zaakceptowania śmierci innego pacjenta – wyjaśniła.

Kasy chorych są gotowe przejąć również dodatkowe koszty, jeśli na przykład emerytowani lekarze lub pielęgniarki chcieliby wesprzeć personel medyczny.

Pfeiffer podkreśliła, że w państwowych kasach chorych, w których ubezpieczonych jest 73 mln osób, dostępne są rezerwy, które pomogą podołać wszystkim dodatkowym obciążeniom. Jeśli pieniądzy będzie za mało, konieczna będzie interwencja rządu w Berlinie.

Dodatek za ponoszone ryzyko

Dolnosaksońska Izba Pielęgniarska domaga się z kolei specjalnego dodatku dla personelu pielęgniarskiego. Przysługiwałby on pracownikom szpitali za ryzyko, jakie ponoszą w opanowaniu epidemii koronawirusa.

Według danych Instytutu Roberta Kocha w całych Niemczech koronawirusem zaraziło się już prawie 8200 osób (stan z 18.03.2020), 12 osób zmarło.

Z danych Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa wynika jednak, że zachorowań jest już 9360 i 26 zgonów.

(DPA, EPD/dom)