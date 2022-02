Antyszczepionkowcy z gwiazdą Dawida. Wszczęto śledztwa

Holocaust kosztował życie 6 milionów Żydów. Gdy dziś przeciwnicy szczepień próbują prezentować się jako ofiary polityki zwalczania pandemii, nosząc opaski z gwiazdą Dawida i napisem „niezaszczepiony”, jest to relatywizowanie Holocaustu. Niemieckie landy prowadzą przeciwko nim śledztwo, badając, czy można mówić o podżeganiu do nienawiści.

Umniejszanie znaczenia Holocaustu

Wymiar sprawiedliwości w wielu niemieckich krajach związkowych prowadzi dochodzenie przeciwko demonstrantom, którzy w akcjach protestacyjnych przeciwko polityce władz w koronakryzysie noszą, wprowadzone przez nazistów, opaski z gwiazdą Dawida, opatrzone przez demonstrantów napisem „niezaszczepiony”.

Niemieckie władze ponadto będą zwalczać posługiwanie się także innymi symbolami umniejszającymi znaczenie Holocaustu, jak również takie wypowiedzi. Zdaniem landowych ministrów sprawiedliwości taki sposób zachowania spełnia kryteria przestępstwa podburzania mas, co wynika z ankiety przeprowadzonej przez sieć redakcji Redaktionsnetzwerks Deutschland (RND).

Antyszczepionkowcy noszą gwiazdę Dawida w wielu krajach, tu - przykład z Rumunii

„Przypinanie gwiazdy Dawida i łączenie tego symbolu znieważającego pamięć milionów ofiar naszych żydowskich współobywatelek i współobywateli jest nie tylko w najwyższym stopniu nietaktowne, ale także spełnia, w moim przekonaniu, znamiona czynu karalnego, jakim jest podżegania do nienawiści” – powiedziała senator sprawiedliwości w rządzie kraju związkowego Bremy Claudia Schilling w wywiadzie dla sieci Redaktionsnetzwerk Deutschland. Dlatego absolutnie słuszne jest, jak dodała, „wysunięcie przez prokuraturę w Bremie wstępnego podejrzenia o podżeganie do nienawiści i podjęcie przez nią odpowiednich działań”. Takie działania zostały już podjęte także w innych krajach związkowych.

Szczególna odpowiedzialność Niemiec

Również bawarski resort sprawiedliwości oświadczył, że wypowiedzi porównujące politykę rządu w koronakryzysie z Holocaustem mogą być ścigane jako podburzanie mas. Razem z bawarskim ministerstwem spraw wewnętrznych wystosował pismo informacyjne do jednostek bawarskiej policji, w którym poproszono je o „przedkładanie takich przypadków właściwym prokuraturom do sprawdzenia, czy spełniają one kryteria czynu karalnego, jakim jest podburzanie mas”, jak czytamy w ich odpowiedzi na zapytanie RND.

„Wolność organizowania zgromadzeń jest wysokim dobrem zagwarantowanym przez naszą konstytucję. Każdy może wyrazić w Niemczech swoją opinię i demonstrować w pokojowy sposób, bez posługiwania się bronią” – powiedział sieci redakcji RND bawarski minister sprawiedliwości Georg Eisenreich. „W Niemczech nie może być miejsca dla antysemityzmu” – dodał.

Antyszczepionkowcy demonstrują w Lipsku

„Spoczywa na nas szczególna odpowiedzialność za ludzi wyznania mojżeszowego. Naszym zadaniem jest rozpoznać w porę w naszym społeczeństwie nienawiść wobec Żydów, nazwać ją po imieniu i zwalczać. Dlatego będziemy zdecydowanie występować przeciwko niej” – podkreślił bawarski minister sprawiedliwości.

Także prokuratury w Hamburgu i Saksonii twierdzą, że publiczne noszenie opasek z gwiazdą Dawida i napisem „niezaszczepiony” oraz rozpowszechnianie wypowiedzi relatywizujących Holocaust powinno być z zasady karalne, o czym sieć redakcji RND poinformowali ich rzecznicy prasowi.

Ministerstwa sprawiedliwości w Nadrenii Północnej-Westfalii i w Hesji też są zdania, że w takich przypadkach podejrzenie o podburzanie mas jest uzasadnione. Inne landy, w odpowiedzi na zapytanie RNDm, wskazały na zasadę niezależności organów wymiaru sprawiedliwości w Niemczech i powstrzymały się od zajęcia stanowiska w tej sprawie.

Wiceprzewodniczący MKO Christoph Heubner

Międzynarodowy Komitet Oświęcimski reaguje

Międzynarodowy Komitet Oświęcimski z zadowoleniem przyjął zapowiedzi wyciągania konsekwencji prawnych za noszenie żydowskich gwiazd i relatywizowanie Holokaustu podczas demonstracji przeciwników polityki koronakryzysowej. „Działania krajów związkowych, które w coraz większym stopniu oceniają to jako przestępstwo podburzania mas i stawiają odpowiednie zarzuty należy ocenić pozytywnie” – głosi opublikowane w środę (02.02.2022) oświadczenie.

Wiceprzewodniczący Międzynarodowego Komitetu Oświęcimskiego Christoph Heubner podkreślił, że w obliczu rosnącego umacniania swojego stanowiska i rosnącej pewności, co jest widoczne w działaniach demonstrujących negacjonistów pandemii, ocaleni z Holokaustu z wielkim zadowoleniem przyjmują to prawne wyjaśnienie ze strony krajów związkowych. Christoph Heubner dodał, że samookreślanie się demonstrantów jako rzekomych ofiar systemu porównywanego do systemu nazistowskiego również wzmacnia intensywność podziałów, pogardę i nienawiść, z jaką demonstranci patrzą na otoczenie.

– Dla ocalałych z Holokaustu te porównania zawsze były fałszywe, aroganckie i bolesne – zaznaczył wiceprzewodniczący MKO.

(DPA, KNA/jak)

