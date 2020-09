Antysemityzm w szkołach. Będą badania

Projekt zakłada, że w okresie od listopada 2020 do wiosny 2021 badacze z uniwersytetu Ruhry będą obserwatorami na lekcjach. Wszystko po to, by do końca lipca 2022 na podstawie ich spostrzeżeń opracować materiały i inne elementy dokształcania nauczycieli. – W ten sposób nauczyciele i nauczycielki otrzymają niezbędne wsparcie, aby prewencyjnie i na trwale zwalczać w szkołach antysemityzm – tłumaczyła Sabine Leutheusser-Schnarrenberger, pełnomocniczka ds. antysemityzmu w Nadrenii Północnej-Westfalii.

Gebauer: Nie ma miejsca na pogardliwe ideologie

We wtorek (01.09.2020) Leutheusser-Schnarrenberger wspólnie z minister edukacji Nadrenii Północnej-Westfalii Yvonne Gebauer (FDP) i rektorem Uniwersytetu Ruhry Axelem Schoelmerichem podpisała umowę o współpracy dotyczącą tego projektu badawczego. – W naszym społeczeństwie, ale też rzecz jasna w naszych szkołach, nie może być miejsca na ideologie, które są pełne pogardy dla człowieka – powiedziała Gebauer.

Obserwacje naukowców mają pokazać, w jakich sytuacjach dochodzi do przejawów antysemityzmu lub dyskusji na ten temat. Badania zostaną przeprowadzone przez grupę interdyscyplinarnych naukowców. Projekt zatytułowano „Antysemityzm jako społeczny fenomen w instytucji szkoła”. Kraj związkowy Nadrenia Północna-Westfalia poparła jego realizację.

(KNA/gwo)