Antysemityzm w Niemczech. Kontrwywiad ostrzega

„Szczególnie w ostatnich dwóch latach znacznie wzrosły czyny karalne, także akty przemocy wobec Żydów i instytucji żydowskich w Niemczech” – podkreśla prezes Federalnego Urzędu Ochrony Konstytucji (BfV), Thomas Haldenwang. Z informacji urzędu wynika, że obawy żydowskiej społeczności w Niemczech, iż może ona paść ofiarą wrogich ataków na ulicy czy aktów przemocy, są uzasadnione – powiedział Haldenwang dziennikowi „Tagesspiegel”. Dlatego organy bezpieczeństwa muszą być niezwykle czujne, a niemieckie społeczeństwo musi być świadome potrzeby podjęcia wspólnych działań przeciwko narastającemu antysemityzmowi. Według BfV zagrożenie dla Żydów pochodzi coraz częściej od radykalnych sprawców.

Haldenwang: organy bezpieczeństwa muszą być czujne

Te same wzorce

W procesach radykalizacji istnieją pewne wzorce, które prawie nie różnią się czy to u neonazistów, islamistów czy innych ekstremistów – powiedział Haldenwang w wywiadzie dla „Tagesspiegla”. Niejednokrotnie są to trudne relacje osobiste, niepowodzenie w szkole i w pracy, problematyczne środowisko. Tacy ludzie szukają winnych swojej sytuacji i uważają, że przyczynę można znaleźć wśród mniejszości społecznych. W ten sposób stają się ekstremistami.

Zamach na synagogę

Dokładnie rok temu, 9 października 2019, uzbrojony prawicowy ekstremista Stephan B. próbował wtargnąć do synagogi w Halle i urządzić wśród zebranych masakrę. Kiedy nie udało mu się sforsować drzwi, zastrzelił przed synagogą 40-letnią kobietę, a w budce z kebabem zabił 20-latka. Podczas ucieczki zranił jeszcze kilka osób. Proces przeciwko 28-latkowi z Saksonii-Anhalt toczy się od roku przed Wyższym Sądem Krajowym w Naumburgu.

Kilka dni po zamachu w Halle. Marsz przypomina o ofiarach

W rocznicę zamachu odbędą się w Halle uroczystości i modlitwy upamiętniające ofiary ataku. Prezydent Niemiec Frank Walter Steinmeier i przewodniczący Centralnej Rady Żydów w Niemczech Josef Schuster złożą wieńce.

Gorzka rzeczywistość

Szef niemieckiego MSZ Heiko Maas postrzega terror prawicowych ekstremistów jako „największe zagrożenie dla Niemiec”. Średnio co 24 minuty dochodzi w Niemczech do czynu karalnego o charakterze prawicowo-ekstremistycznym. To nie są odosobnione przypadki, ale „taka jest gorzka skrajnie prawicowa rzeczywistość w Niemczech” – powiedział Maas niemieckiej agencji prasowej DPA. Wezwał wszystkich do przeciwstawienia się rasizmowi i prawicowemu ekstremizmowi. Mówienie tylko „nigdy więcej” nie wystarczy – dodał.

(AFP, DPA/dom)