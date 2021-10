Antje Ravik-Strubel laureatką nagrody literackiej Deutscher Buchpreis 2021

Jak uzasadniła w poniedziałek we Frankfurcie nad Menem kapituła nagrody literackiej niemieckich księgarzy Deutscher Buchpreis, Antje Ravik-Strubel opowiada „poruszającą historię młodej kobiety, która doznała przemocy w dzisiejszej Europie”. Kobieta ucieka „po tym, jak zostaje zgwałcona przez wpływowego przedstawiciela europejskiej polityki kulturalnej udaje się na emigrację wewnętrzną”.

Powieść „Blaue Frau” (Niebieska kobieta), która ukazała się nakładem wydawnictwa S. Fischer, to „powieść wschodnio-zachodnia, powieść europejska o nadużyciach władzy, mistrzowsko przeplatająca wątki fabularne i nastrojowo przedstawiająca fiński krajobraz” - czytamy w uzasadnieniu kapituły. Postać o cechach mitycznych - niebieska kobieta - łączy opowieść z poziomem narratorki i tym samym czyni tę powieść także powieścią o samym pisaniu.

Ravik-Strubel z wielką wprawą przeplata w ten sposób nie tylko dwa poziomy narracji, ale także czeską wieś, Niemcy i Helsinki, języki i miejsca, losy ludzi, którzy spotykają się na kontynencie i kuli ziemskiej, po której mogą się swobodnie poruszać, ze wszystkimi związanymi z tym niebezpieczeństwami i radościami. To książka o naszej teraźniejszości, która jest równie poetycka, co zachwycająco ekscytująca. To czyni „Niebieską kobietę” powieścią na miarę czasów i „książką roku” - czytamy.

Nagrodzona powieść "Blaue Frau" (Niebieska kobieta) Antje Ravik-Strubel

Znaczenie nagrody

Niemiecka Nagroda Książkowa jest jedną z najważniejszych nagród literackich w Niemczech, która wyraźnie przyczynia się do wzrostu sprzedaży książek jej laureatów. Również na arenie międzynarodowej cieszą się oni dużym zainteresowaniem, gdyż dzięki nagrodzie są tłumaczeni na inne języki, czasami nawet na angielski - co nadal jest rzadkością. Do tegorocznej nagrody nominowanych było jeszcze pięciu innych autorów: Norbert Gstrein, Monika Helfer, Christian Kracht, Thomas Kunst i Mithu Sanyal, ubiegało się o nią 230 tytułów - więcej niż kiedykolwiek wcześniej, jak powiedziała podczas ceremonii wręczenia nagrody szefowa Niemieckiego Stowarzyszenia Wydawców i Księgarzy Karin Schmidt-Friderichs. Mając na uwadze pandemię koronawirusa dodała: „Przemysł księgarski wyszedł z kryzysu silniejszy”.

Niemiecka Nagroda Książkowa jest przyznawana w ramach Frankfurckich Targów Książki od 2005 roku i wynosi 25 tys. euro. W 2020 roku nagrodzona została pisarka Anne Weber za powieść, w 2019 roku niemiecko-bośniacki pisarz Sasa Stanisic.

(KNA/DW/jar)

