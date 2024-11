Anne Applebaum atakuje Elona Muska

„Nie ma nic bardziej obłudnego niż Elon Musk mówiący, że chce praktykować 'wolność słowa' na X, a następnie zmienia algorytm tak, aby faworyzował skrajną prawicę” – powiedziała laureatka Pokojowej Nagrody Niemieckich Księgarzy w wywiadzie opublikowanym w niedzielę (24.11.2024) przez „RedaktionsNetzwerk Deutschland”.

Jak dodała, Musk blokuje konta w sieci, gdy zagraniczni przywódcy lub dyktatorzy tego od niego zażądają. „Robi wszystko, tylko nie broni wolności słowa”, powiedziała urodzona w USA i mieszkająca w Polsce Applebaum.

Reklama w sieci „zamienia nienawiść w pieniądz"

Nie chodzi o to, że treści powinny być moderowane. „Nie chodzi o cenzurę” – powiedziała dziennikarka. Jej zdaniem kluczową rolę odgrywa struktura mediów społecznościowych. Chodzi o „uczynienie platform prawnie odpowiedzialnymi za to, co publikują, tak jak to jest w przypadku wydawnictw i stacji telewizyjnych”.

Należy też jej zdaniem zmienić politykę reklamową mediów, która do tej pory zachęcała właścicieli do „zamiany oburzenia i gniewu w pieniądze”.

(EPD/sier)

Chcesz skomentować ten artykuł? Zrób to na facebooku! >>