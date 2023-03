Annalena Baerbock chce parytetu dla kobiet w Bundestagu

W przeciwieństwie do mężczyzn, kobiety w polityce nadal muszą zmagać się z różnymi formami dyskryminacji – twierdzi Annalena Baerbock. W rozmowie z dziennikiem „Rheinische Post” opowiedziała się za wprowadzeniem parytetu kobiet w niemieckim parlamencie.

Więcej kobiet w niemieckiej polityce

Jako przykład podała inne kraje. „Parytet kobiet w parlamencie nie byłby niczym rewolucyjnym, istnieje on w większości krajów Ameryki Łacińskiej" – powiedziała. „Możemy się tu jeszcze wiele nauczyć od innych krajów" – dodała minister.

„Gdyby w Bundestagu nie było partii, które mają parytety dla kobiet, to zamiast 35 procent obecnie – co jest wciąż smutne – mielibyśmy w parlamencie jeszcze mniej kobiet, być może tylko na co piątym miejscu byłaby kobieta" – kontynuowała Baerbock.

Więcej kobiet powinno być też mianowanych na stanowiska kierownicze w Federalnym Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Według Baerbock, obecnie tylko 26 procent stanowisk ambasadorskich zajmują kobiety. „Jest jeszcze miejsce na poprawę" – stwierdziła.

Ataki na kobiety w polityce

Baerbock relacjonowała ze swojego doświadczenia niedogodności jako kobieta w polityce: w przypadku kobiet w sporach politycznych często dochodzi do dodatkowego, seksistowskiego poziomu ataku, „zwłaszcza gdy męskiemu odpowiednikowi zabraknie argumentów". „Wtedy czasami głos jest 'zbyt wysoki', czasami kobiety są 'zbyt emocjonalne', 'zbyt młode' lub 'zbyt niedoświadczone'" – powiedziała Baerbock. To są kwestie, z którymi mężczyźni, w przeciwieństwie do kobiet, nie muszą się mierzyć – podkreśliła.

Jej zdaniem „obrzydliwa" jest nienawiść i agitacja w sieci, która spotyka kobiety aktywne w polityce. „Nie jest zaskakujące, że w tej sytuacji zdecydowanie zbyt wiele kobiet stroni od ubiegania się o urząd polityczny" – powiedziała Baerbock.

AFP/sier

Chcesz skomentować ten artykuł? Dołącz do nas na facebooku! >>