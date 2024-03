Ankieta: Strach przed wojną i kryzysami przyczyną stresu

W ostatnich latach znacznie wzrosła w Niemczech liczba zwolnień lekarskich z powodu zaburzeń psychicznych oraz przypadków niezdolności do pracy. Powodem niepewna sytuacja światowa.

Jak wynika z badań Instytutu Demoskopijnego Yougov, zleconych przez towarzystwo ubezpieczeniowe Swiss Life, strach przed wojną i kryzysami jest dla większości społeczeństwa niemieckiego przyczyną dużego stresu. Obawy te są ważniejsze nawet od kwestii osobistych i problemów takich, jak kłopoty finansowe czy choroby.

Stres z powodu strachu przed wojnami, niepokojami społecznymi i politycznym rozwojem wypadków odczuwa 58 procent spośród 2000 ankietowanych. U ponad jednej czwartej (28 procent) strach przed kryzysami politycznymi wywołuje bardzo silne lub nawet ekstremalnie silne poczucie stresu.

Powodem corocznej ankiety jest notowany w ostatnich latach wzrost przypadków chorób psychicznych, co ma finansowe konsekwencje dla ubezpieczycieli. Według Swiss Life zaburzenia psychiczne i choroby na tle nerwowym są obecnie najczęstszym powodem (stanowiącym 39 procent) niezdolności do pracy wśród klientów tej firmy.

130 mln dni na zwolnieniach

Stres nie jest uznawany za chorobę psychiczną, ale może przyczynić się do wystąpienia zaburzeń na tym tle. Poza niezdolnością do pracy, wzrosła liczba dni zwolnień lekarskich z powodu zaburzeń psychicznych. W 2022 roku było to ogółem 130 milionów dni na terenie całego kraju, jak wynikało z odpowiedzi ministerstwa pracy na zapytanie lewicowej partii Die Linke, opublikowane w listopadzie.

Według ankiety 42 procent stanowią czynniki stresogenne w życiu codziennym takie, jak troski finansowe i strach przed społeczną degradacją oraz poważne wydarzenia życiowe, jak choroba, wypadek, śmierć bliskich lub rozwód. Zmartwienia finansowe dotyczą głównie osób w młodszym i średnim wieku.

Według tego samego badania wzrost liczby klęsk żywiołowych w ostatnich latach powoduje znaczący niepokój u sporej części społeczeństwa: Według ankiety niemal jedna trzecia (31 procent) odczuwa stres z powodu obaw przed możliwymi katastrofami. Istnieje wyraźna różnica między płciami w tym względzie. Większe zaniepokojenie (35 procent) wyrażają kobiety, podczas gdy tylko 27 procent mężczyzn.

Sondaż przeprowadzono w grupie 2002 uczestników w listopadzie 2023 roku.

Chcesz skomentować ten artykuł? Zrób to na facebooku! >>