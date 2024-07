Ankieta ADAC: Niemcy uważają, że są dobrymi kierowcami

Niemcy jako kierowcy są bardzo z siebie zadowoleni, ale jednocześnie wielu z nich dostrzega ryzykowne zachowania za kierownicą. Jak wynika z reprezentatywnej ankiety opublikowanej przez ADAC, łącznie 82 procent kierowców ocenia swój styl jazdy jako „dobry” lub nawet „bardzo dobry”. 17 procent uważa się za „przeciętnych kierowców”, a tylko jeden procent za „złych”. Za najważniejsze kryteria oceny ankietowani uznali: przewidującą jazdę (89 proc.), rozpoznanie na czas zagrożeń (83 proc.) oraz rozważną jazdę uwzględniającą innych użytkowników (81 proc.).

Nie brak wykroczeń

Jednocześnie prawie jeden na dwóch respondentów (47 proc.) czasem jeździ szybciej niż jest to dozwolone, a jeden na trzech nie zachowuje wystarczającej odległości. Mniej więcej co trzecia osoba od czasu do czasu je lub pije za kierownicą. Jeden na sześciu kierowców łatwo daje się sprowokować. 16 procent podczas jazdy korzysta z telefonu komórkowego, a wśród respondentów w wieku od 18 do 29 lat liczba ta jest ponad dwukrotnie wyższa i wynosi około 35 procent.

Respondenci twierdzą również, że nie czują się bezpiecznie podczas jazdy. Według ankiety 77 procent nie czuje się bezpiecznie na śliskiej nawierzchni, 75 procent przy słabej widoczności, a 66 procent często lub sporadycznie podczas jazdy w deszczu lub śniegu.

Podczas badania przeprowadzonego online przez instytut Bilendi w czerwcu zadano pytania reprezentatywnej grupie 1000 kierowców powyżej 18. roku życia, którzy są (współ)decydentami przy zakupie ubezpieczenia samochodu.

(DPA/jar)

