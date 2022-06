WIDEO DNIA

Angela Merkel: Nie mam sobie nic do zarzucenia

Jest to pierwsze ważne wystąpienie publiczne b. kanclerz Angeli Merkel od czasu opuszczenia urzędu 8 grudnia 3021 roku. Z niecierpliwością oczekiwano szczególnie na to, co powie o swojej polityce wobec Rosji i relacjach z Putinem w kontekście rosyjskiej wojny napastniczej w Ukrainie.