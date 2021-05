Angela Merkel: Dziękuję za cierpliwość

„Zwłaszcza zawody, którym kiedy indziej nie poświęca się tyle uwagi, przyczyniły się do tego, że kraj funkcjonuje” – powiedziała kanclerz Niemiec w swoim cotygodniowym podcaście wideo.

Merkel przypomniała także o pierwszej fazie pandemii wiosną ubiegłego roku, kiedy pracownicy supermarketów lub kierowcy ciężarówek zapewniali dostawy żywności. Nawiązując do trybu pracy zdalnej, Merkel zaznaczyła, że jest świadoma tego, „jak męczące może być to, gdy przez wiele miesięcy stół w jadalni jest jednocześnie biurkiem i miejscem do odrabiania lekcji dla dzieci”.

Najpóźniej od czerwca każdy będzie mógł ubiegać się o szczepienie

Szefowa rządu Niemiec podkreśliła, że pandemia doprowadziła do gwałtownego załamania w gospodarce i dodała, że rząd Niemiec wydał miliardy chociażby na zwiększenie wynagrodzenia za pracę w niepełnym wymiarze godzin, by w ten sposób zapobiec jeszcze silniejszemu wzrostowi liczby bezrobotnych. „Umożliwiło to przedsiębiorstwom zachowanie swoich pracowników. I w ten sposób będą w stanie zadziałać prężniej, gdy gospodarka znów nabierze tempa – spodziewamy się, że tak się stanie jeszcze w tym roku” – zaznaczyła.

Dodała również, że dostrzega nadzieję w kampanii szczepień, która nabiera tempa. Najpóźniej od czerwca każdy obywatel będzie mógł się ubiegać o szczepienie, powiedziała kanclerz Niemiec. Merkel chciała jeszcze raz podziękować „za zaangażowanie w najtrudniejszym okresie, jakiego nasz kraj doświadczył od pokoleń. Dziękuję za Państwa solidarność i cierpliwość.”

(EPD/gwo)