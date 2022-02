Andrzej Duda w Die Welt: Nie możemy dać się podzielić

„Ukraina i jej naród pokazały w ostatnich latach, a jeszcze wyraźniej w ostatnich dniach, że chcą być demokratyczne, że chcą przestrzegać naszych wspólnych wartości, że chcą być częścią Zachodu. Aby to osiągnąć, Ukraina jest gotowa na ofiary, poświęcenie i przeprowadzenie koniecznych reform. Jest gotowa o to walczyć. Zdała swój egzamin” – pisze prezydent Andrzej Duda w gościnnym artykule opublikowanym w piątek (18.2.2022) w niemieckim dzienniku „Die Welt”.

Zdaniem prezydenta obecnie to świat zachodni poddawany jest testowi na wiarygodność i musi udowodnić, że jego wartości cokolwiek znaczą. Duda pisze, że jeśli Ukraina i jej zachodnie dążenia zostaną poświęcone na rzecz interesów gospodarczych czy ambicji politycznych, to będzie to dotkliwym ciosem nie tylko dla ukraińskiego społeczeństwa, ale dla całej zachodniej społeczności.

„Wyraźnie pokaże to, że podstawy zachodniego świata, wartości takie jak demokracja, prawa człowieka i solidarność, co prawda ładnie brzmią, ale niewiele znaczą wobec brutalnej rzeczywistości. Nie możemy do tego dopuścić!”. Dlatego – jak podkreśla – tak ważne jest wspólna i zdecydowana postawa wobec Rosji. „W tych niezwykle trudnych dniach nie możemy dać się podzielić. Tylko razem możemy przezwyciężyć ten poważny kryzys”.

Polski prezydent zaznacza, że wojna zawsze jest wielką tragedią. „Niesie ze sobą wielką liczbę ofiar i ludzkie cierpienie. Nikt nie wie tego lepiej niż my Polacy, tak bardzo dotknięci wojnami XX wieku. Dlatego naszym zadaniem jako zachodniej społeczności jest zrobić wszystko co możliwe, aby zapobiec wojnie”.

Trzy filary dla pokoju

Duda pisze, że poszukiwanie dyplomatycznego rozwiązania obecnego kryzysu musi bazować na trzech filarach, których nie można naruszać. Po pierwsze, wszystkie propozycje działania muszą być konsultowane z Ukrainą. „Ukraina musi być podmiotem, a nie przedmiotem rozmów i musi akceptować wynegocjowane rozwiązania.

Po drugie, nie można blokować Ukrainie jej zachodnich aspiracji. „Ukraina ma prawo decydować o swoim losie i o swojej przyszłości”. Po trzecie, nikt nie może mieć interesu w upokarzaniu Rosji. „Musimy szukać takiego wyjścia, które pozwoli wszystkim stronom zachować twarz”.

Andrzej Duda ocenia, że sytuacja na Ukrainie pokazała po raz kolejny, jak ważna jest rola NATO i zaangażowanie w Europie Stanów Zjednoczonych. „Dziś wobec realnego zagrożenia, widzimy wyraźnie jak mocne są wciąż więzy transatlantyckie i że nie ma lepszej formy współpracy wojskowej w Europie niż NATO”. „USA są liderem w kwestiach bezpieczeństwa i powinno tak pozostać” – pisze polski prezydent na łamach „Die Welt”.