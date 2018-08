Amsterdam chce dyscyplinować niesfornych turystów. Uderza po kieszeni

Amsterdam nie jest mega-miastem: liczy 800 tys. mieszkańców, lecz co roku odwiedzają to miasto miliony turystów; w tym roku przypuszczalnie 18 mln. Masowa turystyka pociąga ze sobą jednak szereg przykrych skutków ubocznych. Aby ukrócić grubiańskie zachowania niektórych przyjezdnych, które są szczególnie przykre dla mieszkańców i przyzwoicie zachowujących się turystów, miasto wprowadziło nowy katalog dotkliwych kar.

Beerbike i karaoke na ulicach Amsterdamu

Kary na miejscu

„Za złe zachowanie słono się płaci” – ostrzega miasto i prezentuje cennik: picie alkoholu w miejscach publicznych - 95 euro, oddawanie moczu w miejscach do tego nieprzewidzianych - 140 euro, wrzask na ulicy i rzucanie śmieci na ziemię - także po 140 euro.

W niektórych dzielnicach miasta życie stało się utrudnione

Poza tym w dzielnicy „czerwonych latarni” wprowadzone będą wieczorami przerwy na sprzątanie. Całe ciągi ulic będą na krótki czas zamykane, aby służby porządkowe mogły tam posprzątać. Miasto zastrzega sobie także zamykanie ulic, kiedy będzie tam zbyt tłoczno – wyjaśniała mer Amsterdamu Femke Halsema wprowadzenie tych sankcji w reakcji na alarmujące relację o wybrykach zbytnio rozbawionych lub pijanych turystów. Jeżeli będzie to konieczne będziemy zamykać także dostęp do kanałów, który będzie w przyszłości bardzo ściśle kontrolowany, podobnie jak zachowanie turystów. Oficjalni przewodnicy miejscy mają zalecenie upominania nieodpowiednio zachowujących się osób. Jeżeli to nie poskutkuje, od opornych kasować będzie się natychmiast kary. Służby porządkowe mają zostać wyposażone w czytniki kart bankowych i kredytowych, by natychmiast pobierać opłaty.

W coffeeshopach można legalnie kupić miękkie narkotyki

"Dżungla bezprawia"

Celem tych przedsięwzięć jest zredukowanie presji na śródmieście miasta i polepszenia dostępu do atrakcji turystycznych – wyjaśnia magistrat. Przed kilkoma dniami ombudsman we władzach miejskich ostrzegał, że centrum Amsterdamu przekształca się powoli „w dżunglę bezprawia”, gdzie policja jest bezsilna wobec przestępczości i przemocy.

Amsterdam jest obok Londynu, Barcelony i Paryża jedną z najpopularniejszych metropolii Europy, odwiedzaną masowo przez turystów. Za szczególnie problematyczne uważa się grupy młodych ludzi przyjeżdżających się tu bawić, bo przyciąga ich liberalna polityka dopuszczająca konsumpcję narkotyków i alkoholu.

afp/ma





Obejrzyj wideo 02:25 Teraz 02:25 min Udostępnij Amsterdam. Rowerowa stolica Europy Wyślij Facebook google+ Whatsapp Tumblr Google Buzz Newsvine linkedin Permalink https://p.dw.com/p/2j9G8 Amsterdam. Rowerowa stolica Europy