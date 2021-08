Amnesty International krytykuje gospodarza następnego mundialu

W opublikowanym w czwartek (26.08) w Berlinie najnowszym raporcie organizacja Amnesty International wezwała do przeprowadzenia śledztwa w sprawie śmierci tysięcy cudzoziemskich pracowników w Katarze. Kraj ten będzie gospodarzem mistrzostw świata w piłce nożnej w 2022 roku.

Jak wynika z raportu, władze emiratu znad Zatoki Perskiej nie przeprowadziły dochodzeń w przypadku licznych zgonów, do których doszło w ostatnich dziesięciu latach. Istnieją dowody na związek między zgonami a niebezpiecznymi warunkami pracy w emiracie.

Według raportu akty zgonu wystawiane były rutynowo bez uprzedniego zbadania zmarłego. Zgony uzasadniano zazwyczaj „przyczynami naturalnymi” lub niezdefiniowanymi „wadami serca”.

Ekstremalne warunki

Na potrzeby raportu organizacja przeprowadziła wywiady z ekspertami medycznymi, przejrzała rządowe dane o tysiącach zgonów, przeanalizowała akty zgonu i przeprowadził rozmowy z rodzinami zmarłych pracowników imigracyjnych.

„Kiedy stosunkowo młodzi i zdrowi mężczyźni umierają nagle po wielu godzinach pracy w ekstremalnym upale, nasuwa to poważne pytania o warunki pracy w Katarze” - powiedziała ekspertka Amnesty Katja Mueller-Fahlbusch. Jej zdaniem nieprzeprowadzenie dochodzenia w sprawie śmierci pracowników imigracyjnych, czy niezapobieżenie jej, stanowi naruszenie obowiązku Kataru do utrzymania i ochrony prawa do życia.

Nawołania do bojkotu

Analiza z różnych źródeł wykazała, że odsetek niewyjaśnionych zgonów wśród wszystkich zgonów pracowników napływowych w Katarze może wynosić blisko 70 procent. Według oficjalnych statystyk, w latach 2010-2019 w Katarze zmarło w sumie 15 021 obywateli innych państw.

Od czasu kontrowersyjnego przyznania Katarowi organizacji Mistrzostw Świata w piłce nożnej w 2022 roku, wielokrotnie krytykowano tamtejszą sytuację w zakresie praw człowieka oraz warunki pracy robotników na budowach stadionów.

Ostatnio coraz częściej pojawiają się głosy nawołujące do bojkotu turnieju. Od czasu przyznania piłkarskich mistrzostw świata w Katarze wprowadzono reformy prawa pracy, wyjaśnia Amnesty International. Zostały one jednak wdrożone w sposób „niewystarczający”.

(EPD/AFP/jar)

Chcesz skomentować ten artykuł? Zrób to na Facebooku! >>