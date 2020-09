Amerykanie zapominają o Holocauście

Młodzi Amerykanie są niedostatecznie poinformowani o rozmiarach zbrodni Holocaustu. Co gorsza, 11 proc. dorosłych mieszkańców USA w wieku poniżej 40 lat uważa, że Żydzi sami go spowodowali. Wynika to z ankiety przeprowadzonej przez Konferencję Materialnych Roszczeń Żydowskich wobec Niemiec (Jewish Claims Conference). Poza tym 12 proc. obywateli amerykańskich przyznało, że nigdy nie słyszeli o Holocauście, zaś aż 63 proc. z nich nie wiedziało, że ofiarą Holocaustu padło około 6 mln Żydów.

Niewiedza Amerykanów dotyczy także nazistowskich obozów koncentracyjnych. Niemal połowa z nich nie była w stanie wymienić choćby tylko jednego. Aż 56 proc. ankietowanych przyznało, że nazwa "Auschwitz" nic im nie mówi albo nie potrafili jej jednoznacznie przyporządkować.

Z drugiej strony 80 proc. uczestników tej ankiety wyraziło opinię, że Holocaust jest ważnym elementem nauczania w szkołach i że nigdy już nie powinien się powtórzyć.

"Wyjaśniać, dopóki jeszcze żyją świadkowie tamtych wydarzeń"

"To równie szokujące, co przygnębiające" powiedział o wynikach ankiety przewodniczący Jewisch Claims Conference, Gideon Taylor. Jego zdaniem jak najszybciej należy wykonać dodatkową pracę wyjaśniającą, dopóki jeszcze żyją świadkowie nazistowskich zbrodni na Żydach. "Musimy zadać sobie pytanie, dlaczego nie udało się nam lepiej poinformować młodszych pokoleń o Holocauście i wnioskach, jakie należy z niego wyciągnąć", oświadczył Taylor.

W ankiecie Jewish Claims Conference uczestniczyło 11 tys. Amerykanów w wieku od 18 do 39 lat. Były to pierwsze badania ankietowe tego typu przeprowadzone we wszystkich 50 stanach USA. Wykazały one znaczne różnice między poszczególnymi stanami. O ile w Wisconsin wiedza na temat Holocaustu utrzymywała się na wysokim poziomie, o tyle w Arkansas stosunkowo dobrze o nim poinformowanych było tylko około 17 proc. respondentów.

Walka z negacjonistami Holocaustu

Holocaust jest niemal na całym świecie pojęciem stosowanym do określenia próby wymordowania przez nazistów żydowskiej społeczności w Europie podczas drugiej wojny światowej. Pochodzi ono od greckiego słowa "holokaustos" i oznacza "całopalenie". Sami Żydzi posługują się głównie hebrajskim słowem "Shoah" oznaczającym "katastrofę".

Jewish Claims Conference to zrzeszenie różnych organizacji żydowskich zabiegających o materialne odszkodowanie dla ofiar Holocaustu. Ostatnio wystąpiło ono z inicjatywą #NoDenyingIt, której celem jest usuwanie z Facebooka wpisów negujących Holocaust.

(DW, DPA, KNA/jak)