Amerykańskie media: Izrael uderzył na cel w Iranie

Według doniesień amerykańskich mediów Izrael przeprowadził operację wojskową w Iranie. Do eksplozji miało dojść w mieście Isfahan. Irański rząd mówi o dronach, które zostały tam przechwycone.

Według doniesień amerykańskich mediów Izrael miał zaatakować Iran. Stacje ABC News, MSNBC i Fox News oraz inne media – powołując się na przedstawicieli rządu USA – podały, że Izrael przeprowadził w nocy operację wojskową w Iranie.

Ma to być reakcja na irańskie naloty na Izrael w ubiegły weekend. Amerykańskie media podały, że jedna lub więcej izraelskich rakiet zaatakowały cel w Iranie. Ani Pentagon, ani Izrael nie skomentowały jeszcze tych doniesień.

Fox News podał, powołując się na źródło wojskowe, że był to „ograniczony atak”. Stany Zjednoczone nie były w niego zaangażowane, a Izraelczycy z wyprzedzeniem poinformowali rząd USA.

Eksplozje w Iranie

Nie wiadomo, czy i jak zareaguje Iran i czy dojdzie do dalszej eskalacji.

Irańskie media państwowe dementują doniesienia o atakach rakietowych. Nie było żadnego większego ataku – poinformowała państwowa agencja informacyjna IRNA. „Przed kilkoma godzinami na niebie nad Isfahanem zaobserwowano i trafiono kilka małych obiektów latających” - powiedziała reporterka państwowej telewizji podczas transmisji na żywo. Ruch lotniczy, który na krótko przerwano, został już wznowiony. Irański rząd zdementował informacje o nadzwyczajnym posiedzeniu rady bezpieczeństwa kraju.

W Isfahanie znajduje się baza wojskowa, a takż największe w kraju centrum badań nuklearnych. Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej poinformowała, że irańskie instalacje nuklearne nie zostały uszkodzone.

Powstrzymać eskalację

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen wezwała Iran, Izrael i ich sojuszników do powstrzymania się od eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie. – Absolutnie konieczne jest, aby region pozostał stabilny i aby wszystkie strony powstrzymały się od dalszych działań – powiedziała von der Leyen podczas wizyty w Finlandii.

Agencja informacyjna Reuters donosi, że wiele linii lotniczych zmieniło swoje trasy, co widać w serwisach śledzących ruch powietrzny. Niektóre linie lotnicze omijały Iran jeszcze przed domniemanym izraelskim atakiem. Niemiecka Lufthansa poinformowała w środę, 17 kwietnia, że zawiesiła do końca miesiąca wszystkie loty do Teheranu.

(DPA, RTR/dom)