Amerykańscy żołnierze raczej jednak zostaną w Niemczech

Dla Mike'a Pompeo Niemcy nie są obce. Ale były zupełnie inne, gdy w końcu lat 80. jako młody żołnierz pełnił tam służbę. Niemcy były podzielone na część zorientowaną na Zachód i część wschodnią, prosowiecką.

W 1986 r. Mike Pompeo skończył z wyróżnieniem akademię wojskową West Point. Tuż potem przyjechał do Niemiec. Patrolował m.in. berliński mur, ale gros czasu młody oficer spędził w koszarach „Christensen Barracks”, w amerykańskiej bazie Bindlacher Berg pod Bayreuth w Górnej Frankonii.

Baza znajdowała się w znakomitym strategicznie miejscu – jakieś 70 km od ówczesnej niemiecko-niemieckiej granicy, między Turyngią, z którą graniczy od północy Bawaria, a Czechosłowacją, należącą wtedy do Układu Warszawskiego, sowieckiego odpowiednika NATO.

Po zjednoczeniu Niemiec liczba amerykańskich żołnierzy w Niemczech została radykalnie zredukowana. Opuścili także Bindlacher Berg. Część koszar została zburzona, część budynków zaadaptowana na mieszkania. Dzisiaj przypomina je tylko nazwa ulicy: „Christensen Barracks".

Istnieje też jeszcze kręgielnia, którą kiedyś otworzyli Amerykanie i warsztat samochodowy o nazwie „US Cars Franken”. Bindlacher Berg liczy 900 mieszkańców. Byli amerykańscy żołnierze wspominają dawne czasy na Facebooku.

Amerykańska baza lotnicza w Ramstein istnieje od 1958 r.

Lata zimnej wojny

Podobnie jak w Bindlacher Berg jest w innych amerykańskich bazach wojskowych w Niemczech. Jeżeli nie są całkowicie likwidowane, to mocno okrojone. Za czasów Mike'a Pompeo – żołnierza, wyglądało to jeszcze inaczej. W 1990 r., u schyłku zimnej wojny przebywało w Niemczech ponad 200 tys. żołnierzy USA. Dwa razy więcej rosyjskich żołnierzy było po wschodniej stronie niemiecko-niemieckiej granicy. Była to największa grupa wojsk, jakie przez dłuższy czas utrzymywał jakiś kraj na okupowanym przez siebie obszarze.

Ale podczas, gdy w 1994 r. ostatni radzieccy żołnierze opuścili teren byłej NRD, w zachodniej części Niemiec pozostali sojusznicy z NATO, tyle że mocno okrojeni.

Wojsko jako czynnik gospodarczy

Dzisiaj stacjonuje w Niemczech około 35 tys. amerykańskich żołnierzy, głównie w Nadrenii-Palatynacie, Bawarii, Badenii-Wirtembergii i Hesji. Ciągle jeszcze jest to największa grupa zagranicznego wojska w Niemczech i największe skupienie armii USA poza granicami kraju. Znacznie szczuplejszą grupę stanowią Brytyjczycy z około 3 tys. żołnierzy. Dla porównania – Bundeswehra liczy około 182 tys. żołnierzy.

Amerykańskie bazy wojskowe w Niemczech

Obecność amerykańskich wojsk w Niemczech ma znaczenie nie tylko militarne, ale jest też ważnym regionalnym czynnikiem gospodarczym. Na rzecz wojska USA w Niemczech pracuje też 17 tys. amerykańskich pracowników cywilnych i 12 tys. niemieckich.

Ponieważ bazy wojskowe znajdują się przeważnie w obszarach wiejskich, na przykład baza lotnicza Ramstein w Nadrenii-Palatynacie, jest to bardzo na rękę lokalnym politykom.

Trump grozi wycofaniem wojsk

Prezydent Donald Trump od początku swojej kadencji podaje w wątpliwość obecność amerykańskich żołnierzy w Niemczech. Powodem są przede wszystkim pieniądze. NATO uzgodniło, że docelowo każde z państw członkowskich sojuszu musi przeznaczać na obronę co najmniej 2 proc. swojego PKB.

Niemieckie wydatki na obronę są poniżej tego pułapu, dlatego prezydent Trump groził w czerwcu br. przeniesieniem części amerykańskich wojsk z Niemiec do Polski, która zrealizowała już 2-procentowy cel. Mowa była wówczas o tysiącu żołnierzy, którzy mogliby być przerzuceni do Polski.

Podczas wizyty prezydenta Dudy w USA Donald Trump chwalił Polskę za dotrzymywanie zobowiązań dotyczących wydatków na obronność, wrzesień 2019

„Liczni prezydenci prosili największą gospodarkę Europy, by płaciła za własną obronę. Jest to prośba, która ciągnęła się przez lata i wiele rządów” – z irytacją mówił latem Richard Grenell, ambasador USA w Berlinie. Został osiągnięty punkt, w którym trzeba reagować.

Jak dotąd skończyło się jednak na groźbach, przypuszczalnie także dlatego, że zmienił się cel pobytu amerykańskich wojsk w Niemczech. Na pierwszym planie nie stoi już dzisiaj potrzeba odparcia wrogiego ataku. Zamiast tego USA korzystają z Niemiec jako z bazy wyjściowej operacji w Azji i Afryce, przede wszystkim z bazy lotniczej Ramstein. Na trudny do przewidzenia czas Niemcy wydają się nieodzowne. Przynajmniej pozwalają to przypuszczać amerykańskie inwestycje w ich bazach w Niemczech.