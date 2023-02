Ambiente: wielki powrót największych targów na świecie

Ambiente to wydarzenie, w którym bierze udział cały świat; wystawcy ze wszystkich kontynentów w lutym każdego roku pędzą do Frankfurtu robić interesy we właściwie każdym sektorze codziennego życia konsumentów. Pandemia przerwała ten zwycięski marsz na dwa lata, bowiem Ambiente 2021 oraz 2022 odwołano.

Spójny kierunek i ogromna frekwencja

W tym roku targi powróciły ze zdwojoną, a raczej potrójną siłą uderzenia; Ambiente połączyło siły z dwoma innymi ważnymi imprezami handlowymi – targami Christmasworld (ozdoby bożonarodzeniowe) i Creativeworld (skierowane do majsterkowiczów i artystów). Organizatorzy podkreślają, że zabieg jest reakcją na bardzo spójne megatrendy na rynku konsumenckim. Na podstawie imponującej frekwencji można bowiem mówić o globalnym kierunku, jakim jest szacunek dla natury oraz zrównoważony rozwój.

Kupujący skorzystali z wyjątkowej różnorodności ofert: na targach Ambiente sektory „Dining”, „Living” oraz „Giving” zostały rozszerzone o nową sekcję „Working” z myślą o nowoczesnym środowisku pracy. Christmasworld inspirował świątecznymi dekoracjami na najpiękniejszy i najlepszy pod względem handlowym okres w roku. Dzięki licznym kreatywnym ofertom i interaktywnym warsztatom Creativeworld odpowiedziały na wciąż rosnące zainteresowanie DIY („zrób to sam”) i samodzielną twórczością artystyczną w niezliczonych odmianach.

Sztuka na targach Ambiente: ekspozycja Katarzyny Pander-Liszki

4 561 wystawców zaprezentowało 154 000 kontrahentom z całego świata swoją ofertę, na ekspozycjach zajmujących całe centrum wystawiennicze we Frankfurcie, czyli 352 950 metrów kwadratowych. Uczestnicy pochodzili z ponad 170 krajów, co przekroczyło wszelkie oczekiwania i stanowiło o wiele więcej niż w roku 2020 roku, tuż przed pandemią.

Imponują też dane gastronomiczne: podczas targów zaserwowano 112 tysięcy litrów kawy!

Polscy wystawcy zadowoleni

70 procent odwiedzających Ambiente przyjechało z zagranicy. Oprócz Niemiec do najliczniejszych krajów uczestniczących w targach należały Włochy, Francja, Holandia, USA, Wielka Brytania, Hiszpania, Turcja, Szwajcaria, Grecja i Polska. Polskę reprezentowało 72 wystawców. I właśnie polscy wystawcy w rozmowie z DW nie kryli zadowolenia z przyjazdu do Frankfurtu.

– Nie spodziewaliśmy się, że po tak długiej przerwie targi odwiedzi tylu potencjalnych kontrahentów. Bardzo nas cieszyło, że dla klientów tak bardzo liczy się kraj pochodzenia oraz dobre wzornictwo. Wróciliśmy bardzo zadowoleni, bo pozyskaliśmy klientów z różnych kontynentów – podsumowuje debiutancki udział w Ambiente polska wystawczyni Małgorzata Pasierbska z „We Love Beds”.

Polska firma na Ambiente: "Pozyskałyśmy klientów z całego świata"

W podobnym tonie komentowała udział we frankfurckich targach Katarzyna Pander-Liszka, która na Ambiente również była po raz pierwszy, prezentując: niezwykle barwne asamblaże. Artystka podkreślała zainteresowanie jej sztuką, okazywane przez rozmówców czasem nawet z bardzo odległych państw, od Australii przez Europę po Azję.

– To był pierwszy raz, gdy pokazałam swoje prace na żywo zagranicznej publiczności. I zostały bardzo dobrze przyjęte. Co zabawne, najbardziej entuzjastycznie były przyjmowane przez osoby z krajów południowych, słonecznych; od Francji, Włoch, Hiszpanii po Portugalię i dalej Japonię i na Australii skończywszy. Te targi to idealne miejsce aby poznać gusta i potrzeby praktycznie całego świata i wybrać dla siebie co najlepsze – opowiadała w rozmowie z DW.

Z kolei przedstawicielki Glass Studio Habrat, pokazujące we Frankfurcie szkło artystyczne, podkreślały, że Ambiente to „must have” i firma jest podczas każdej edycji targów, niezależnie od światowej koniunktury i obaw niektórych wystawców.

Co nas czeka: trendy 2023

Targom Ambiente, jak zawsze, towarzyszyła ekspozycja pokazujące obecne trendy w stylu życia oraz urządzaniu wnętrz. Analitycy wyodrębnili trzy dominujące „tematy życiowe, na które odpowiedzi są zupełnie różne”: od pragnienia nieznanego, przez kojącą moc natury, po zamiłowanie do ikon designu.

Trendy Ambiente 2023: „Nieznane piękno_odmienny + łagodny” (unknown beauty_strange + gracious)

Trend „Nieznane piękno_odmienny + łagodny” to przejście w nowe sfery: artystyczne przedmioty, wzory i kolory przeczą konwencjonalnym kategoriom. Projekty pobudzają zmysły, ulotne i delikatne, jak ręcznie robione szkło.

Kolor jest traktowany kreatywnie i eksperymentalnie; odcienie wydają się transparentne, mieniące się i satynowe. Tęczowe, błyszczące i „mokre” efekty potęgują wrażenie nierealności i sprawiają, że w nowy sposób patrzymy na znane obiekty. Również materiały są wykorzystywane w zaskakujący i nietypowy sposób. Bardzo istotna jest gra światła i cienia oraz rzucanie wyzwania wyobraźni.

Trendy Ambiente 2023: „Kojąca natura_delikatny + przyjemny” (calming nature_careful + pleasant)

„Kojąca natura_delikatny + przyjemny”to trend w urządzaniu wnętrz, który odzwierciedla pragnienie bliskości z naturą. Minimalistyczna atmosfera życia i pracy zachęca do wzięcia głębokiego oddechu, a jednocześnie w radosny sposób pobudza do życia. Symbioza sztuki, rzemiosła i techniki przynosi rozwiązania w zakresie zrównoważonego wykorzystania zasobów.

Formy są organiczne, a materiały pochodzą z recyklingu lub natury, jak drewno, glina, kamień z wyraźnym rysunkiem oraz formy organiczne. Paleta kolorów ma działanie głęboko uspokajające, dominują odcienie delikatne, łagodne i przyjemne.

Trendy Ambiente 2023: “Trwałe pomysły_pełen pasji + pobudzający wyobraźnię” (lasting ideas_passionate + evocative)

„Trwałe pomysły_pełen pasji + pobudzający wyobraźniꔜmiały trend, osadzający w teraźniejszości ikony designu: „Znane koncepcje są na nowo rozbudzane i twórczo interpretowane. Swoboda projektowania nie ma prawie żadnych granic. Manufakturowa idea tworzenia małych serii i unikatowych egzemplarzy łączą się z przemysłowym know-how”.

Kolory to „punkt wyjścia dla projektów pełnych pasji i pewności siebie”: chłodna paleta niebieskich niuansów łączy się z intensywną pomarańczowo-czerwoną z odcieniami fioletu i żółci w ciepłym kierunku. A do tego: cyna, żelazo i brąz. Także i tu materiały pochodzą z natury lub ze zrównoważonych metod produkcji, ale są i te klasyczne, jak kamień i marmur, a nawet beton.

Plagiarius: antynagroda dla plagiatorów

Podczas Ambiente zawsze też obecna „antynagroda” przyznawana producentom i dystrybutorom, których jury niemieckiej kampanii „Aktion Plagiarius” uznało za winnych wytwarzania lub sprzedaży „szczególnie bezczelnych plagiatów i podróbek”. Po raz 47. pokazano, jak wiele branż jest dotkniętych plagą imitacji, czasem wyjątkowo rażących. Symbolem tej antynagrody jest czarny krasnal. Jego złoty nos symbolizuje ogromne zyski, jakie fałszerze inkasują kosztem oryginalnych twórców.

Pomysłodawcy „Aktion Plagiarius” podkreślają, że ich celem jest „potępienie pozbawionych skrupułów fałszerzy (…), a także podniesienie świadomości społecznej na temat tego problemu wśród przedstawicieli przemysłu, polityków i konsumentów”. Co więcej, plagiaty i podróbki są często produkowane w nieludzkich warunkach pracy, wyrządzają szkody innowacyjnym producentom oraz czasem zagrażają zdrowiu, a nawet życiu użytkowników.

Wystawa „Plagiarius": druga nagroda (podrobione plastikowe szklanki) oraz wyróżnienie specjalne za sfałszowanie karty SD do nawigacji

Zanim zmieniające się co roku jury wybierze zwycięzców, domniemani plagiatorzy są informowani o swojej nominacji i mają możliwość przedstawienia swoich uwag. W tym roku jeden z nich szukał porozumienia z oryginalnym producentem i wycofał pozostałe egzemplarze z rynku.

W tym roku miejsce pierwsze zajęła firma z Niemiec, podrabiająca wiszące półki drewniane. Druga nagroda trafiła do firmy z Turcji, plagiatującej szklanki z tworzywa sztucznego. Trzecia – do firmy niemieckiej, za podrobienie systemu diagnostyki pokładowej OBD. Przyznano trzy nagrody specjalne, z których jedną „wyróżniono” dystrybutora z Polski, sprzedającego karty SD do nawigacji. Co ciekawe, podrobiony produkt był dostępny trzy miesiące przed premierą oryginału!

W samej UE, według danych EUIPO (Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej) i Komisji Europejskiej, w 2021 roku zajęto około 86 milionów podrobionych towarów, co stanowi wzrost o prawie 31% w porównaniu z rokiem 2020. Międzynarodowy handel podróbkami oszacowano na gigantyczną kwotę 412 mld euro w 2019 roku, czyli 2,5% światowego handlu.

Targi Ambiente/Christmasworld/Creativeworld są wydarzeniem hybrydowym. Po zakończeniu imprezy w realu, najważniejsze punkty są dostępne dla wystawców i zwiedzających online do 17 lutego 2023.