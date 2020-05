Ambasador USA w Niemczech zamierza zrezygnować

Jak wynika z informacji podanych przez Niemiecką Agencję Prasową (DPA), 53-letni ambasador USA w Niemczech Richard Grenell zamierza w ciągu najbliższych tygodni ustąpić z tego stanowiska. Najprawdopodobniej przejściowo zastąpi go Robin Quinville, która od lipca 2018 roku jest posłem w ambasadzie amerykańskiej w Berlinie i zastępczynią Grenella.

Krótka kariera koordynatora służb

W lutym tego roku prezydent USA Donald Trump nieoczekiwanie wezwał Grenella do Waszyngtonu, oferując mu stanowisko komisarycznego koordynatora 17 amerykańskich tajnych służb. Powodem tej nominacji było ustąpienie ich dotychczasowego koordynatora Josepha Maguire'go, który popadł w niełaskę u Trumpa i złożył dymisję. Potrzebą chwili stało się zatem jak najszybsze wypełnienie tej luki. Znaleziono jednak innego, stałego koordynatora służb. Został nim w czwartek 21 maja kongresmen John Ratcliffe, zatwierdzony już przez Senat, który zostanie zaprzysiężony na tym stanowisku w najbliższy wtorek.

Ta zapowiedź dymisji nie zaskakuje

W ten sposób zakończyła się krótka, bo zaledwie trzymiesięczna kariera Grenella na tym stanowisku. To, że obecnie zapowiedział on także ustąpienie z funkcji ambasadora USA w Niemczech nie stanowi specjalnego zaskoczenia. Co prawda jeszcze w lutym Grenell mówił, że chce nadal być ambasadorem w Berlinie, ale już dwa tygodnie później amerykański portal internetowy "The Daily Wire" doniósł, że Grenell zakomunikował Białemu Domowi swą decyzję o ustąpieniu z tej funkcji. Wtedy nie potwierdzono jedak oficjalnie tej informacji, ani przez Biały Dom w Waszyngtonie, ani przez ambasadę USA w Berlinie.

Chcesz skomentować ten artykuł? Dołącz do nas na Facebooku! >>

Ambasada USA nie chce się wypowiadać

Także obecnie ambasada amerykańska w Niemczech nie mówi nic o planach Grenella. Po zatwierdzeniu nominacji Ratcliffe'a w piątek 22 maja przez Senat USA podano jedynie, że ambasador Grenell, także podczas pełnienia funkcji komisarycznego koordynatora amerykańskich tajnych służb, reprezentował politykę administracji waszyngtońskiej wobec Niemiec.