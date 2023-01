Ambasador Ukrainy: „Niemieckie czołgi są niezbędne do przetrwania”

Brytyjczycy jako pierwsi zdecydowali się na dostarczenie zachodnich czołgów na Ukrainę. W ślad za nimi chcą pójść Polacy i Finowie. A co robią Niemcy? Przed szczytem zbrojeniowym w Ramstein ukraiński ambasador kieruje pilny apel do niemieckiego rządu.

– Niemiecka broń, niemieckie czołgi są nam niezbędne do przetrwania – powiedział Ołeksij Makiejew Niemieckiej Agencji Prasowej (DPA), dodając: – Mamy bardzo mało czasu na dyskusję na ten temat. Oczekujemy, że nasi sojusznicy to zrozumieją i będą działać właściwie.

Leopardy za rok

W najbliższy piątek (20.01.2023) ministrowie obrony zachodnich sojuszników Ukrainy spotkają się w amerykańskiej bazie lotniczej Ramstein w Nadrenii-Palatynacie w Niemczech, by omówić dalsze wsparcie wojskowe w jej walce z rosyjskim agresorem. Wielka Brytania jako pierwsza zapowiedziała, że dostarczy ukraińskim siłom zbrojnym czołgi produkcji zachodniej: 14 własnych Challengerów 2.

Polska i Finlandia w ramach europejskiego sojuszu są gotowe dostarczyć Ukrainie czołgi Leopard 2 produkcji niemieckiej. Rząd Niemiec jeszcze nie zajął stanowiska w tej sprawie.

Niemiecki koncern zbrojeniowy Rheinmetall zwrócił uwagę, że dostarczenie do Ukrainy wyremontowanych czołgów podstawowych Leopard z jego zapasów będzie wymagało czasu. „Nawet jeśli jutro zapadnie decyzja, która pozwoli nam wysłać nasze czołgi Leopard do Kijowa, ich dostawa potrwa do początku przyszłego roku” – powiedział gazecie „Bild am Sonntag” prezes koncernu Armin Papperger. Rheinmetall posiada w tej chwili 22 pojazdy typu Leopard 2 oraz 88 sztuk starszego modelu Leopard 1.

„Nie możemy jednak naprawiać tych czołgów bez zamówienia, ponieważ koszt to kilkaset milionów euro. Rheinmetall nie może tego prefinansować. Pojazdy są nie tylko przemalowywane, ale muszą zostać przerobione na potrzeby działań wojennych. Czołgi zostałyby całkowicie zdemontowane, a następnie odbudowane” – wyjaśnił.

Leopard 2 jest uważany za jeden z najlepszych czołgów podstawowych na świecie

Zdaniem Ołeksija Makiejewa dalsze odzyskanie terenów zajętych przez Rosję nie jest możliwe bez czołgów Leopard. Dał jasno do zrozumienia, że każda dalsza zwłoka będzie kosztowała ludzkie życie. – Niemiecka broń ratuje życie – powiedział.

– Niemieckie systemy obrony powietrznej pomogą nam przechwycić rakiety, a niemieckie czołgi pomogą nam wyzwolić terytoria. Zmniejszą się też okrucieństwa popełniane tam przez rosyjskie siły okupacyjne – podkreślił.

Makiejew mówi o „wojnie zastępczej”

Ołeksij Makiejew zaznaczył, że czołgi należą do najważniejszych instrumentów wyzwolenia. – W Niemczech się o nich dyskutuje, na Ukrainie są one potrzebne.

Ambasador powtórzył, że Ukraina prowadzi tę wojnę w imieniu wszystkich swoich sojuszników. – Jest na to określenie w języku niemieckim: Stellvertreterkrieg. Nikt inny nie walczy z Rosją. Ale Ukraińcy to robią. Rosja prowadzi wojnę nie tylko z Ukrainą, ale z Europą i całym cywilizowanym, demokratycznym światem. A w tej wojnie Ukraińcy są na pierwszej linii frontu.

Dniepr: Gruzy bloku mieszkalnego po rosyjskich atakach

Dyskutuje się również o myśliwcach

Ukraina, jak podaje Ołeksij Makiejew, chce także, aby dostarczono jej odrzutowe myśliwce.

– Samoloty myśliwskie o napędzie odrzutowym są przedmiotem rozmów, ponieważ także one pomagają nam w utrzymaniu przewagi w powietrzu.

Dodał, że są one wysoko, ale nie najwyżej na liście priorytetów. – Nie należy zbytnio skupiać się na priorytetach, jeśli chodzi o dostawy broni. Każda broń służy określonemu rodzajowi naszych sił zbrojnych.

Brak zrozumienia dla inicjatywy SPD

Ukraiński ambasador z niezrozumieniem odniósł się do inicjatywy frakcji SPD w Bundestagu w sprawie zwiększenia wysiłków dyplomatycznych Niemiec dla osiągnięcia porozumienia pokojowego z Rosją.

– Nie znam żadnego polityka, który w ciągu ostatnich dziesięciu lat z powodzeniem negocjował z Rosją i nie stracił w tym procesie terytorium – powiedział Ołeksij Makiejew.

Stwierdził, że stanowisko Ukrainy w tej sprawie jest jasne i nie uległo żadnym zmianom. – Negocjacje pokojowe musiałyby skutkować wycofaniem się Rosji z Ukrainy, osądzeniem przestępców wojennych, wypłaceniem odszkodowań przez Rosję i tym, że żadna nowa rosyjska wojna nigdy więcej nie stanie się zagrożeniem dla pokoju na świecie.

Klub parlamentarny SPD przyjął w piątek (13.01.2023) stanowisko w sprawie polityki zagranicznej Niemiec. Opowiedział się za utrzymaniem rozmów z prezydentem Rosji Władimirem Putinem i podjęciem inicjatyw dyplomatycznych zmierzających do zakończenia wojny.

Prezydent Wołodymyr Zełenski prosi Zachód o ciężką broń

Makiejew o możliwej wizycie Zełenskiego w Berlinie

Ołeksij Makiejew dopuszcza możliwość przybycia ukraińskiego prezydenta Wołodymyra Zełenskiego do Niemiec, na wzór jego spektakularnej wizyty w Waszyngtonie w ubiegłym roku.

– Wiem, że mój prezydent bardzo chętnie przyjedzie do Berlina, jeśli nastąpi kolejny ważny przełom w pomocy dla Ukrainy.

Zapytany, czy dostarczenie czołgów bojowych byłoby takim przełomem, odparł: – Mogę sobie wyobrazić jeszcze wiele możliwych rodzajów pomocy. Nasi niemieccy koledzy wiedzą, o co mi chodzi.

