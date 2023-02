Ambasador RP w „WamS”: Polska i Niemcy powinny przewodzić

W artykule opublikowanym w sobotę na portalu „Die Welt”, Dariusz Pawłoś określa napaść Rosji na Ukrainę 24 lutego 2022 roku mianem cezury. Jego zdaniem Polska, Niemcy i Europa znajdują się dziś w punkcie zwrotnym.

„Od Polski i Niemiec, od ich zdolności do współpracy i porozumienia, ale także od gotowości do stawienia czoła przeszłości zależy, czy (ogłoszony przez kanclerza Olafa Scholza) 'przełom' zapoczątkuje nową epokę i przyczyni się do powstania wspólnoty, w której interesy krajów środkowo- i wschodnioeuropejskich byłyby respektowane i wspierane przez partnerów” – pisze ambasador RP.

Skuteczna pomoc dla Ukrainy jest zdaniem dyplomaty zadaniem priorytetowym. Konieczne jest też zapewnienie jej perspektywy członkostwa w UE. „Polska jako przykład wzorowej transformacji i integracji z unijnymi strukturami oraz Niemcy jako skuteczny promotor tego procesu mogłyby odegrać kluczową rolę” – uważa Dariusz Pawłoś.

Czy Niemcom brak wrażliwości?

Losy Europy zależą zdaniem ambasadora od tego, czy uda się powstrzymać rosyjski imperializm. Dariusz Pawłoś nawiązuje w tym miejscu do forsowanej przez rząd Zjednoczonej Prawicy kwestii reparacji wojennych. „W Polsce panuje silne i uzasadnione przekonanie, że w Niemczech brak jest wrażliwości, także w związku z tematem odszkodowań i strat, które poniosła Polska i które mocno utrudniły rozwój naszego kraju” – pisze autor.

Po omówieniu kwestii gospodarczych i podkreśleniu, że wartość wymiany handlowej między Polską a Niemcami przekroczyła 167 mld euro, Dariusz Pawłoś przeszedł do konkluzji.

„Stan relacji niemiecko-polskich jest miernikiem stabilizacji Europy, od ich jakości często zależy dobrobyt całego kontynentu. Polska i Niemcy stoją dziś przed wielkimi wyzwaniami, wspólnymi problemami, ale i szansami na pozytywny rozwój w przyszłości” – czytamy w „WamS”.

Polska i Niemcy razem dla Europy

Polska i Niemcy powinny zdaniem ambasadora odgrywać wiodącą rolę w działaniach służących bezpieczeństwu i stabilizacji Europy, kształtowaniu Unii Europejskiej, odbudowie Ukrainy, a przede wszystkim rozwijaniu politycznej, społecznej i gospodarczej współpracy.

Dariusz Pawłoś zaapelował do RFN o „otwarte podejście” do strategicznego i pogłębionego dialogu o obecnym stanie dwustronnych relacji. Wyrazem takiego podejścia mogłoby być jego zdaniem ponowne zorganizowanie konsultacji międzyrządowych (ostatnie odbyły się w 2018 roku) oraz powołaniu grupy roboczej, której celem byłoby przedstawienie zaleceń.

Polski drogowskaz

Polska, w oparciu o doświadczenia z przeszłości, aspiruje do roli „drogowskazu” dla swoich europejskich sojuszników. Po roku 1989 Polki i Polacy udowodnili, że to, co wydawało się być niemożliwe, stało się „przełomem” tamtych czasów.

„Potrzebna jest odwaga. Z obecnego kryzysu Europa może wyjść wzmocniona, jeżeli Polska i Niemcy wykażą wolę intensyfikacji współpracy, w oparciu o wspólną wizję wolnych narodów, które na równych prawach budują silną i solidarną Europę” – pisze w konkluzji ambasador Polski w Niemczech.

