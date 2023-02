Ambasador RP w Niemczech: Decyzja o samolotach bojowych dla Ukrainy powinna zapaść wspólnie

„Jeśli chodzi o kwestię samolotów bojowych, to Polska nie chce tutaj samodzielnie podejmować decyzji, ale uważamy, że ta decyzja powinna być podjęta w drodze porozumienia zachodnich sojuszników” – powiedział Dariusz Pawłoś, ambasador RP w Niemczech, w rozmowie z Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). Zaapelował on o jak najszybsze wykorzystanie różnych możliwości konsultacji w tej sprawie. „Polityka wahania i rozterek, jak w przypadku czołgów Leopard 2, przynosi skutki odwrotne do zamierzonych. W naszym kraju mówimy: ten, kto daje szybko, daje dwa razy” – stwierdził Pawłoś.

Decyzja w Monachium?

Według ambasadora Polska zaproponowała, aby decyzję dotyczącą przekazania Ukrainie samolotów bojowych podjęto już na odbywającej się od 17 do 19 lutego br. Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa. „Z naszego punktu widzenia byłoby też do pomyślenia, aby prezydent Polski Duda, prezydent Francji Macron i kanclerz Niemiec Scholz spotkali się tam w formacie Trójkąta Weimarskiego, aby pokazać solidarność najważniejszych europejskich zwolenników Ukrainy” – powiedział Dariusz Pawłoś.

Ambasador RP w Berlinie podkreślił, że ze strony Polski istnieje również „gotowość do dwustronnych rozmów z Niemcami w każdej chwili”. Polska posiada kilkadziesiąt samolotów myśliwskich konstrukcji radzieckiej, zarówno MiG-21 jak i Su-22. „Ale jak powiedziałem, chcemy w tej sprawie jednolitego podejścia z naszymi partnerami w UE i NATO” – powiedział RND Pawłoś.

Dariusz Pawłoś, ambasador RP w Niemczech

Zdaniem ambasadora wsparcie Ukrainy jest konieczne, a Putin nie zadowoli się Ukrainą. „Chce powiększyć swoje imperium i przejść do historii Rosji jako jeden z najpotężniejszych carów. Nie wolno nam do tego dopuścić. Polska jest częścią szerokiej koalicji w tej sprawie i chcemy, aby ta koalicja była aktywna, a nie istniała tylko na papierze” – czytamy w wywiadzie dla RND.

Niemcy są na „nie”

Tymczasem ukraińscy analitycy wojskowi są przekonani, że już za kilka miesięcy ich kraj otrzyma zachodnie samoloty bojowe. – Kwestia myśliwców jest obecnie przedmiotem rozważań i myślę, że w ciągu najbliższych miesięcy nadejdzie rozwiązanie – powiedział w rozmowie z Deutsche Welle Taras Chmut, znany w Kijowie analityk wojskowy.

Kanclerz Niemiec Olaf Scholz odrzucił jednak w ubiegłym tygodniu możliwość dostawy samolotów bojowych. Natomiast Rolf Muetzenich, lider frakcji SPD, powiedział w niedzielę wieczorem (05.02.2023) w programie „Bericht aus Berlin” telewizji publicznej ARD: „Czerwoną linią jest oczywiście dostarczanie broni, która może bardzo mocno wpłynąć również na terytorium Rosji”.

Monachijska Konferencja Bezpieczeństwa to najważniejsze spotkanie ekspertów ds. polityki bezpieczeństwa na całym świecie. W tym roku odbędzie się ona od 17 do 19 lutego w hotelu Bayerischer Hof. Będzie to zarazem pierwsza konferencja bezpieczeństwa od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Ze strony ukraińskiej spodziewany jest minister spraw zagranicznych Dmytro Kułeba.

