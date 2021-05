Amazon walczy z podróbkami

W zeszłym roku Amazon wycofał z obiegu dwa miliony podróbek i zniszczył je w swoich magazynach. Największa na świecie platforma handlu internetowego podała te dane w swoim pierwszym raporcie na temat walki z piractwem produktowym. Jednocześnie poinformowano, że skargi na ewentualne podróbki dotyczyły mniej niż 0,01 procenta sprzedanych produktów. Internetowy gigant nie podał jednak bezwzględnej liczby skarg.

Walka z podróbkami

Problemem dla Amazona jest to, że na swojej platformie Marketplace dla innych sprzedawców wielokrotnie próbowano sprzedawać podrobione produkty. Doprowadziło to już do sporów z kilkoma dużymi markami. Koncern próbuje temu zaradzić m.in. przez zaostrzenie warunków rejestracji. W zeszłym roku tylko sześć procent prób rejestracji konta handlowego przeszło pozytywnie proces weryfikacji – głosi raport.

Amazon wysyła m.in. pocztówkę na adres podany przez sprzedawcę, którą należy odesłać. Ponadto od zeszłego roku istnieje możliwość weryfikacji „na żywo” przez wideo. W 2020 r. około sześć milionów prób rejestracji konta przez sprzedawców zakończyło się niepowodzeniem. Rok wcześniej było to 2,5 mln.

Pomocne oprogramowanie

Platforma wykorzystuje również oprogramowanie, które skanuje oferty produktów i opinie klientów w poszukiwaniu oznak sprzedaży podróbek. Analizie poddawane są np. logotypy.

Dla marek Amazon wprowadził programy takie jak „Project Zero”, dzięki którym uczestniczące firmy mogą samodzielnie usuwać z platformy podrobione artykuły. Do tej pory z takiej opcji skorzystało ponad 18.000 marek.

Z kolei w ramach usługi „Transparency” producenci oznaczają wszystkie swoje produkty unikalnymi kodami QR, dzięki czemu w momencie odbioru towaru można jednoznacznie stwierdzić ich autentyczność. W programie bierze udział około 15.000 marek.

