Amazon w Niemczech. Mniej plastikowych opakowań

Ekolodzy od dawna krytykują amerykańskiego giganta za to, że przyczynia się do powstawania gór plastikowych odpadów w Niemczech. Zgodnie z raportem, opublikowanym w ubiegłym roku przez grupę „Oceana”, do rzek i oceanów, w 2019 roku trafiło 11 tys. ton plastiku pochodzącego z opakowań Amazona. Firma odrzuciła te oskarżenia, nazywając je błędnymi ustaleniami.

Papier zamiast plastiku

Teraz, zgodnie z zapowiedziami Amazona, znaczna część plastikowych opakowań ma zniknąć z Niemiec do końca 2021 roku.

Firma z siedzibą w Seattle twierdzi, że zastąpi wszystkie jednorazowe plastikowe torby opakowaniami papierowymi, a większe przedmioty będzie wysyłać w pudełkach z tektury falistej.

Folia bąbelkowa zostaje

Amazon jednak nie zrezygnuje z plastiku całkowicie. Folia bąbelkowa będzie nadal używana do ochrony kruchych przedmiotów, takich jak szklane naczynia.

Plastikowe opakowania pozostaną też w przesyłkach nadanych przez inne firmy, które Amazon może ponownie oznaczyć do wysyłki pocztą, a także w przypadku paczek wysyłanych w wilgotne miejsca.

