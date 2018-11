Altmaier: Decyzja o fabryce baterii do e-aut na wiosnę. Kooperacja z Polską

Niemiecki rząd wyasygnuje do 2021 roku z budżetu ministerstwa gospodarki na produkcję baterii do e-aut miliard euro – powiedział Altmaier we wtorek (13.11.2018) w Berlinie po spotkaniu z komisarzem ds. energetyki Marosem Sefcovicem.

Minister wyjaśnił, że produkcją baterii zainteresowane są trzy konsorcja, z których dwa są międzynarodowe, a jedno czysto niemieckie. W tym ostatnim reprezentowane są koncerny Varta, BASF oraz Ford. Kwestia udziału Volkswagena jest nadal otwarta.

Altmaier zapowiedział, że konkretne decyzje w sprawie lokalizacji pierwszej fabryki powinny zapaść do końca pierwszego kwartału przyszłego roku, a rozpoczęcie produkcji możliwe jest w 2021 roku.

Gdzie powstanie fabryka?

W rachubę wchodzą jego zdaniem Nadrenia Północna-Westfalia, Dolna Saksonia, Kraj Saary, Saksonia, Brandenburgia oraz Saksonia-Anhalt. Za wysoce prawdopodobne uważa się zlokalizowanie fabryki na terenach Łużyc, przy granicy z Polską, gdzie planowane jest zamknięcie kopalń węgla brunatnego, a tym samym likwidaca miejsc pracy w górnictwie. Fabryka baterii oznaczałaby miejsca pracy dla ponad 1000 osób.

Altmaier zaznaczył, że średnio- i długofalowe plany przewidują powstanie kilku fabryk. Jak podkreślił, planowana jest też transgraniczna kooperacja z Polską, Francją i Austrią. Jego zdaniem wzorem dla takiej kooperacji mógłby być europejski producent samolotów Airbus. W produkcji samolotów uczestniczy kilka krajów. Minister zastrzegł, że państwo niemieckie nie zamierza uczestniczyć w konsorcjum.

Chińska firma CATL buduje fabrykę w Turyngii

Obawa przed uzależnieniem od Azji

Agencja DPA przypomina, że obecnie niemieccy producenci samochodów kupują baterie w Azji i tworzą z nich większe podzespoły akumulatorowe wykorzystywane w e-autach. Rząd w Berlinie i związki zawodowe ostrzegają przed zbytnią zależnością od zewnętrznych dostawców i domagają się podjęcia produkcji w Niemczech. Chińska firma CATL zamierza zbudować fabrykę baterii w Erfurcie.

Zdaniem Altmaiera zapotrzebowanie na baterie do e-aut zwiększy się do 2030 roku dziesięciokrotnie.

Przy okazji wrześniowej wizyty Altmaiera w Polsce, dziennik „Suedeutsche Zeitung” pisał o gotowości Polski do współpracy przy produkcji akumulatorów. Gazeta cytowała wówczas polską minister przedsiębiorczości i technologii Jadwigę Emilewicz: „Chcemy, by powstała duża fabryka akumulatorów, na wzór Airbusa w przemyśle lotniczym”. Zdaniem „SZ” Altmaier podziela ten punkt widzenia.