Albright krytykuje Trumpa za popieranie Orbana i Kaczyńskiego

W wywiadzie dla niemieckiego dziennika „Berliner Zeitung” Albright nazwała Trumpa „najbardziej antydemokratycznym prezydentem w dziejach współczesnej Ameryki”.

Albright zastrzegła, że „nigdy nie nazwała Trumpa faszystą i nie myśli, że jest (faszystą)”. Trump „podejmuje wiele działań, które pogarszają sytuację. Podkopuje wymiar sprawiedliwości i prasę, nazywając je wrogiem ludu. Pogardza wyborami i mniejszościami. Wykorzystuje podziały społeczne” – powiedziała była szefowa MSZ.

„Fotel przywódcy wolnego świata jest pusty” – oświadczyła Albright.

„Trump wspiera i chwali takich ludzi jak Orban na Węgrzech i Kaczyński w Polsce” – dodała.

Polska naśladuje Węgry

„Viktor Orban mówi o nieliberalnej demokracji, co właściwie sprowadza się do postępowania z tymi, którzy nie są Węgrami, a więc do tego, by przepędzić migrantów. Niestety, Polska naśladuje to, co wcześniej zrobiły Węgry”- stwierdziła.

„Coraz więcej państw w Europie wykorzystuje lęki. Nastały ciężkie czasy. Politycy na Węgrzech i w Polsce są znacznie bardziej zainteresowani swoją władzą, niż pomyślnością swoich obywateli” – powiedziała.

Putin – agent KGB

Poproszona o ocenę Władimira Putina, Albright powiedziała, że nie wolno zapominać o tym, że był oficerem KGB. „Zna się na propagandzie. I jest mądry. (…) Wykorzystał nieobecność USA w szeregu regionów, w tym na Bliskim Wschodzie. Wie, jak korzystać z nowoczesnych technologii, dysponuje służbami informacyjnymi. Próbuje odizolować Europę od Ameryki. Dobrze gra swoją grę” – tłumaczyła Albright.

Medeleine Albright kierowała amerykańską dyplomacją w latach 1997-2001. W tym czasie Polska została przyjęta do NATO.

W niemieckim wydawnictwie Dumont ukazała się jej ostatnia książka „Faszyzm. Ostrzeżenie”.