„Alan Kurdi” z migrantami na pokładzie. Nadzieja w Malcie

Po groźbach ze strony włoskiego rządu niemiecki statek „Alan Kurdi", który na Morzu Śródziemnym uratował 65 migrantów, obrał kurs na Maltę. Statek czekał w sobotę 6 lipca na wodach międzynarodowych przed Lampedusą, ale nie dostał pozwolenia zacumowania na wyspie. Włoskie służby celne przekazały załodze dekret Salviniego, który zakazuje im wstępu na wody terytorialne kraju. Po problemach we Włoszech statek kieruje się do następnej bezpiecznej przystani na Malcie – oświadczyła organizacja Sea Eye, do której należy „Alan Kurdi".

Zakaz otrzymał także inny żaglowiec ratunkowy „Alex" należący do włoskiej organizacji Mediterranea. Pomimo tego jacht zacumował na Lampedusie. Na pokładzie miał 41 migrantów. Minister spraw wewnętrznych Niemiec Horst Seehofer zaoferował przyjęcie części z nich do Niemiec.

Między Berlinem a Rzymem

Po zacumowaniu żaglowca Salvini napisał na Twitterze, że załoga „Alexa” to „szakale” i zabronił wszystkim opuszczania pokładu. Mediterranea odpowiedziała twittem, w którym domagała się zakończenia „niepotrzebnego okrucieństwa“ i pozwolenia na opuszczenie pokładu. Po ośmiu godzinach oczekiwania u wybrzeży Lampedusy migranci zeszli na ląd.

Włoski żaglowiec ratunkowy "Alex" złamał zakaz i zacumował na Lampedusie

Jak wynika z informacji z kręgów rządowych w Berlinie, Horst Seehofer zwrócił się do Salviniego z żądaniem zniesienia blokady dla statków ratunkowych we włoskich portach. W liście do ministra spraw wewnętrznych Włoch Seehofer miał podkreślić, że ratowanie ludzi na morzu to obowiązek humanitarny, którego nie można kwestionować.

W ramach europejskiego solidarnego rozwiązania Niemcy są gotowe przyjąć część uratowanych na Morzu Śródziemnym migrantów – napisał Seehofer na Twitterze. Jak poinformowała agencja AFP, polityk CSU podkreślił wobec Salviniego, że wsparcie to nie dotyczy jedynie migrantów uratowanych przez statki pływające pod niemiecką banderą.

Bezpieczna przystań na Malcie?

Maltańskie urzędy zabroniły jednak załodze „Alan Kurdi” zacumować na wyspie. „Nie mają prawa bez pozwolenia wtargnąć na wody terytorialne Malty" - powiedział niemieckiej agencji prasowej DPA rzecznik maltańskiej armii.

Organizacja Sea Eye nie traci jednak nadziei. – Jesteśmy pewni, że Malta zapewni nam bezpieczną przystań, jeśli Niemcy i inne państwa UE zaoferują przyjęcie migrantów. Oczekujemy, że Malta nie zostanie z tym sama – powiedziała DPA rzeczniczka Sea Eye, Carlotta Weibl. Jeśli umieranie w Morzu Śródziemnym ma dobiec końca, statki ratunkowe nie mogą czekać tygodniami u wybrzeży wysp - dodała. Poinformowała, że na pokładzie „Alan Kurdi” nie ma nagłych medycznych przypadków, ale migranci są osłabieni.

Według organizacji załoga statku uratowała w piątek 5 lipca 65 osób z pontonu na Morzu Śródziemnym. Nie przyjęła potem oferty libijskiej straży przybrzeżnej, by zacumować w porcie miasta Az-Zawija w Libii.

Włosi popierają Salviniego

Zdecydowane stanowisko Salviniego i jego prawicowo-populistycznej Legi przysporzyło mu we Włoszech zwolenników. Według sondażu opublikowanego w dzienniku „Corriere della Sera” 59 procent Włochów popiera zamknięcie włoskich portów dla statków ratowniczych organizacji pozarządowych.

W ubiegłym tygodniu rozegrał się już dramat o niemiecki statek ratunkowy „Sea-Watch 3”. Jego kapitan Carola Rackete pomimo zakazu zacumowała w porcie Lampedusa z 40 migrantami na pokładzie. Rackete jest oskarżona między innymi o pomoc w nielegalnej imigracji.

