Afera spalinowa. Kanada zaskarża Volkswagena

Pozew ma związek z aferą spalinową VW. Konkretnie, Kanada oskarża niemiecki koncern o eksport prawie 128 tys. pojazdów do kraju w latach 2008-2015, które zostały wyposażone w oprogramowanie do ukrywania naruszeń kanadyjskich norm emisji.

Skarga została złożona po czterech latach dochodzenia prowadzonego przez kanadyjskie ministerstwo środowiska. Rząd ogłosił, że wysunięto łącznie 60 zarzutów.

Volkswagen oświadczył, że przedsiębiorstwo to podjęło szeroko zakrojoną współpracę w ramach dochodzenia prowadzonego przez władze. Na rozprawie sądowej w przyszły piątek obie strony przedstawią propozycje ugody.

Drogi skandal z olejem napędowym

We wrześniu 2015 r., w odpowiedzi na naciski władz USA, Volkswagen przyznał się do manipulacji oprogramowaniem mierzącym poziom emisji spalin silników diesla w taki sposób, by pomiary w czasie testów wykazywały niższy poziom emisji niż w trakcie rzeczywistej eksploatacji.

Dotychczas tytułem kar i odszkodowań Volkswagen wypłacił kilka miliardów euro. Ostatnio VW osiągnął porozumienie z powodami w Australii. Jednak w ponad 50 krajach nadal nie osiągnięto kompromisu.