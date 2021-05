AfD wystawia swoich kandydatów na wybory

Niemcy. Były szef kontrwywiadu polaryzuje chadeków

Hans-Georg Maassen już jako szef Federalnego Urzędu Ochrony Konstytucji był postacią kontrowersyjną. Zarzucano mu postawę zbliżoną do AfD. Teraz chce wejść do Bundestagu, co może być kłopotliwe dla Armina Lascheta.