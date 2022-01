AFD skarży do TK zasadę 2G plus obowiązującą w Bundestagu

W Bundestagu, podobnie jak w wielu innych miejscach w Niemczech, obowiązuje zasada 2G plus (zaszczepieni, ozdrowieńcy z testem). Dlatego cały szereg niezaszczepionych posłów z frakcji AfD musi oglądać obrady parlamentu z widowni. Politycy AfD zwrócili się w tej sprawie do Trybunału Konstytucyjnego.

Jak podała agencja prasowa DPA, 18 stycznia został złożony m.in. wniosek o tymczasowy nakaz uchylenia obowiązujących przepisów. Tymczasem już pod koniec grudnia frakcja AfD złożyła w Karlsruhe skargę w związku z niepowołaniem kandydatów z jej szeregów do przewodniczenia komisjom w Bundestagu.

Jak wskazał poseł AfD Stephan Brandner, nowa zasada 2G-plus w parlamencie musi zostać natychmiast zniesiona, aby każdy poseł mógł ponownie wykonywać swoje obowiązki parlamentarne na równych prawach i bez dyskryminacji, niezależnie od statusu szczepień. „Tylko w ten sposób można zagwarantować zapisane w ustawie zasadniczej prawo do skutecznej opozycji” – argumentował polityk AfD. Mówił on o wykluczeniu dowolnie wybranych posłów, które było wymierzone konkretnie w klub poselski Alternatywy dla Niemiec.

W ubiegłym tygodniu głosami innych frakcji parlamentarnych przeciwko głosom AfD Bundestag przyjął zaostrzone przepisy pandemiczne. Obecnie tylko osoby zaszczepione i ozdrowieńcy, z aktualnym negatywnym wynikiem testu lub osoby po szczepieniu przypominającym, mają dostęp do sali plenarnej i stałych miejsc w komisjach.

AfD na widowni

Posłowie, którzy nie przestrzegają zasady 2G pus, mogą śledzić debaty parlamentarne wyłącznie z trybun. Kilku posłów AfD już od tygodni zajmuje tam miejsca, ale nawet tam muszą posiadać aktualny negatywny test na koronawirusa.

Uczestnictwo niezaszczepionych posłów w komisjach parlamentarnych jest trudniejsze ze względu na mniejsze pomieszczenia, w których się one obradują. Ponadto ze względu na ochronę danych osobowych nie jest też możliwe uczestnictwo we wszystkich posiedzeniach wirtualnych. Z tego właśnie powodu na ostatnim posiedzeniu Komisji Spraw Zagranicznych Bundestagu zabrakło posła AfD Joachima Wundraka.

„Czysta samowola”

Skrócenie ostatnio statusu ozdrowieńca do okresu od 28 do 90 dni po pozytywnym wyniku testu PCR oznacza, że wielu parlamentarzystów już wkrótce straci ten status. Dotyczy to również przewodniczącej grupy parlamentarnej AfD Alice Weidel, która według własnych oświadczeń przeszła COVID-19 w listopadzie. Oznacza to, że od lutego będzie musiała zasiąść na widowni. „Rząd federalny musi natychmiast cofnąć skrócenie statusu ozdrowieńca, który jest również bardzo kontrowersyjny wśród naukowców” – zażądała Weidel. Współprzewodniczący partii AfD Tino Chrupalla nazwał skrócenie terminu „czystą samowolą”.

