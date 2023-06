AfD po raz pierwszy przejmie władzę w powiecie

50-letni Sesselmann to prawnik, pochodzi z Sonneberga i jest posłem do landtagu Turyngii, gdzie skrajnie prawicowa AfD ma mocną, drugą pozycję. W drugiej turze z wynikiem 52,8 proc. pokonał Juergena Koeppera z CDU (47,2 proc.). Frekwencja wyniosła 59,6 proc.

Oznacza to, że AfD przejmie władzę w starostwie powiatowym. To pierwsza wygrana AfD w wyborach i pierwszy raz, gdy w ogóle będzie gdzieś rządzić: do tej pory partia nie wchodziła do rządów landowych czy lokalnych, bo inne partie nie chciały wchodzić z nią w koalicje.

AfD rośnie w sondażach

Ta skrajnie prawicowa partia od tygodni pnie się w sondażach także na szczeblu centralnym. W najnowszym sondażu instytutu Forsa na zlecenie stacji RTL i ntv AfD zdobyła 19 proc. głosów i drugie – po chadecji – miejsce w rankingu wyborczym. Wyprzedziła rządzącą SPD kanclerza Scholza. We wschodnich landach poparcie dla tej partii jest jeszcze wyższe.

Wyniki te wzbudzają niepokój niemieckiej opinii publicznej. Władze federalne od dawna obserwują AfD pod kątem prawicowego ekstremizmu. W kwietniu Niemiecki Federalny Urząd Ochrony Konstytucji ogłosił, że zaklasyfikował jej młodzieżówkę Junge Alternative (JA, Młodą Alternatywę) jako prawicową ekstremę. Decyzję poprzedziło czteroletnie postępowanie. Z kolei 20 czerwca ogłosił, że ok. 10 tys., czyli jedna trzecia do 40 procent członków AfD to prawicowi ekstremiści, w tym lider partii z Turyngii Bjoern Hoeck.

51-letni Hoecke to drugi po wiceprzewodniczącej AfD Alice Weidel wyrazisty lider AfD z młodszego pokolenia jej działaczy, poseł do landtagu Turyngii, który poprowadził tam partię do sukcesu w ostatnich wyborach landowych.

AfD to partia skrajnie prawicowa, a w sprawach, na które szczególnie wrażliwi są Polacy – historii, II wojny, odpowiedzialności Niemiec – rewizjonistyczna i usprawiedliwiająca III Rzeszę. Politycy AfD są też nieustannie otwarcie antyunijni, głoszą skrajny gospodarczy liberalizm, atakowali rząd Angeli Merkel za politykę ograniczeń antycovidowych i sprzeciwiają się pomocy dla Ukrainy w jej walce z Rosją. Podejmują też działania wspierające Rosję.

