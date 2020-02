AfD ideologiczną malowanką sięga po najmłodszych

Malowanka ma 66 stron, nosi tytuł „Nadrenia Północna – Westfalia do pokolorowania” i została stworzona przez niejakiego Roberto Obscuro. Kolorowanka była dostępna na spotkaniu partii z mieszkańcami w miejscowości Krefeld w Nadrenii Północnej – Westfalii. Obrazki przedstawiają między innymi kąpiące się w basenie kobiety w turbanach, z których wystają kości. Inne kobiety są w burkach, a w prawnym dolnym rogu widoczna jest dłoń z nożem skierowana w kierunku kąpiących się. Nad całością natomiast widoczny jest napis „odpokutujemy to”. Są też Turcy z bronią w rękach, na latających dywanach mężczyzn. Policja już zainteresowała się malowanką i wszczęła dochodzenie w sprawie podżegania do nienawiści.

Malowanka AfD

Nic się przecież nie stało, mówi AfD

AfD uważa całą sprawę za nieporozumienie i jako „atak na wolność sztuki i wypowiedzi satyrycznej”. Tłumaczy, że obrazek z kąpiącymi się kobietami to nie przedstawienie turbanów z kośćmi, a jedynie czepków kąpielowych kobiet „z Europy Środkowej". Co do pozostałych obrazków partia się jeszcze nie ustosunkowała. Całość jednak, zdaniem partii, przedstawia życie codzienne w Niemczech i jest skierowana do dorosłych. Co więcej wybuch skandalu uważa, za absurdalny i zamierza wydać jeszcze więcej kolorowanek.

Markus Wagner z AfD przedstawiciel okręgu Westfalia – Nadrenia Północna zachwala wydanie, zwłaszcza za „humorystyczne rysunki” i dodaje, że jeżeli niemieccy antyfaszyści z Antify zaatakują tę formę wolności sztuki, „to mamy im tylko jedno do powiedzenia, zwiększymy wydanie malowanki!”

Nadrenia Północna - Westfalia do pokolorowania

Zawiadomienie w sprawie podżegania do nienawiści

Do policji wpłynęło do tej pory co najmniej jedno zawiadomienie, ale zapowiedziano już kolejne. Urząd Ochrony Państwa i prokuratura wszczęły postępowanie w tej sprawie. Na samym spotkaniu w Krefeld uczestnicy dopytywali się, czy malowanka świadomie jest skierowana do dzieci, bo mimo zapewnień partii, że obrazki są skierowane dla dorosłych, na wstępnie malowanka zwraca się również do dzieci, słowami „drogie dzieci”. W dalszej części jest także mowa o tym, że „jeden obraz mówi więcej niż tysiąc słów i dociera do odbiorców w każdym wieku”.

