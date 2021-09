9/11: Prezydent USA chce ujawnić tajne dokumenty

Prezydent USA Joe Biden nakazał Departamentowi Sprawiedliwości USA i innym urzędom przejrzeć i udostępnić dokumenty ze śledztwa FBI w sprawie ataków z 11 września 2001 roku. Odpowiednie dokumenty mają zostać udostępnione w ciągu najbliższych sześciu miesięcy.

Joe Biden obiecał – jak powiedział – „przejrzystość" w odniesieniu do dokumentów dotyczących ataków terrorystycznych podczas kampanii prezydenckiej w 2020 roku. „Zbliżając się do 20. rocznicy tego tragicznego dnia, spełniam tę obietnicę” – podkreślił. „Informacje nie powinny pozostać utajnione, jeśli interes publiczny przeważa nad szkodą dla bezpieczeństwa narodowego” – czytamy w zarządzeniu.

Rodziny ofiar mają nadzieję na nowe ustalenia

Tłem decyzji Bidena są postulaty rodzin ofiar, które oskarżają Arabię Saudyjską o współudział w zamachach z 11 września. Pozwały one Arabię Saudyjską i mają nadzieję, że dzięki publikacji dokumentów ze śledztwa, które do tej pory były utajnione, na jaw wyjdą nowe ustalenia. Wcześniej niektórzy krewni ofiar grozili, że nie wezmą udziału w obchodach 20. rocznicy, jeśli Biden nie ujawni dokumentów.

Joe Biden chce odtajnienia dokumentów ze śledztwa dotyczącego zamachów z 2001 roku

Członkowie sieci terrorystycznej Al-Kaida – w większości obywatele Arabii Saudyjskiej – 20 lat temu porwali samoloty i skierowali je na World Trade Center w Nowym Jorku i Pentagon w Waszyngtonie. W atakach zginęło prawie 3000 osób.

Jaką rolę odegrała Arabia Saudyjska?

Komisja do zbadania ataków stwierdziła w swoim sprawozdaniu, że nie ma dowodów na to, że „rząd Arabii Saudyjskiej jako instytucja lub wysocy rangą urzędnicy saudyjscy" pomagali finansować Al-Kaidę. Sformułowanie to zostało przez niektórych zinterpretowane jako wskazówka, że pewną rolę mogli odegrać urzędnicy państwowi na niższych stanowiskach.

Zdjęcia ofiar z 11 września 2001 roku

W najbliższą sobotę USA będą obchodzić 20. rocznicę zamachów terrorystycznych, wspominając ich ofiary. „Nigdy nie wolno nam zapomnieć o nieprzemijającym bólu rodzin 2977 niewinnych ludzi zabitych w najgorszym w historii ataku terrorystycznym na Amerykę" – powiedział Biden. „Dla nich była to nie tylko tragedia narodowa i międzynarodowa. To było osobiste spustoszenie".

(AFP, RTR, DPA/gwo)

Chcesz skomentować ten artykuł? Zrób to na Facebooku! >>