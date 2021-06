83,2 mln mieszkańców Niemiec. Tym razem bez wzrostu

Z opublikowanych w poniedziałek (21.06.21) danych Federalnego Urzędu Statystycznego w Wiesbaden wynika, że pod koniec 2020 roku w Niemczech żyło 83,2 miliona osób. To niemal tyle samo co rok wcześniej (spadek o 12 tysięcy).

W poprzednich latach liczba mieszkańców Niemiec regularnie rosła: od 80,3 mln w 2011 do 83,2 mln w 2019 roku.

Przedstawiając najnowsze dane za ubiegły rok niemieccy statystycy zwracali uwagę na dwa czynniki, które odegrały szczególną rolę w pandemicznym roku 2020.

Po pierwsze zmniejszyło się saldo migracji. Co prawda pozostało ono dodatnie, to znaczy do Niemiec przybyło więcej ludzi, niż wyjechało, ale nadwyżka wyniosła tylko 209 tysięcy. Rok wcześniej były to 294 tysiące.

Po drugie pogłębił się deficyt przyrostu naturalnego. W minionym roku w Niemczech zmarło 212 tysięcy osób więcej niż się urodziło. W roku 2019 liczba ta wyniosła 161 tysięcy.

Coraz więcej starszych osób

Jednocześnie przybyło osób w podeszłym wieku. O 4,5 procent zwiększyła się liczba mieszkańców w wieku powyżej 80 lat, osiągając 5,9 milionów. Liczba osób w wieku 60 do 79 lat zwiększyła się nieznacznie, bo do 18,2 mln (wzrost o 0,5 procent).

Osób w wieku 20 do 59 lat jest 43,7 miliona (spadek o 0,4%). Średni wiek mieszkańca Niemiec wzrósł o 0,1 i wynosi obecnie 44,6 lat.

(DPA/szym)